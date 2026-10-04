Le Bosnien Miralem Pjanic a exprimé sa tristesse face à la situation du Portugais Cristiano Ronaldo avec la sélection de son pays, affirmant que le capitaine du Portugal mérite une fin à la hauteur de sa carrière, en tant que l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football.

Lors de sa participation au festival du sport dans la ville de Toronto, Pjanic a déclaré que les récentes images relatives à la situation de Ronaldo avec la sélection portugaise étaient « un peu tristes », insistant sur le fait qu'il ne voyait pas de raison de rejeter la faute sur l'entraîneur ou sur le joueur, compte tenu de la divergence de points de vue au sujet de son rôle avec l'équipe.

Le milieu de terrain bosnien a ajouté : « Il ne pense pas seulement à l'âge, mais à ce qu'il pense de lui-même. C'est quelqu'un de toujours compétitif, et il doit toujours jouer. Cela ne correspond peut-être pas à la vision de l'entraîneur. »

Pjanic a souligné que la différence entre la nature compétitive de Ronaldo et la vision du staff technique pouvait être à l'origine de la situation actuelle, souhaitant que le joueur et la sélection portugaise parviennent à une solution appropriée dans la période à venir.

Pjanic a conclu ses déclarations par un message clair adressé à Ronaldo : « J'espère que Cristiano et le Portugal trouveront une solution. Cristiano est l'un des plus grands joueurs et il mérite des adieux dignes avec le Portugal. »