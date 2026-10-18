La star égyptienne Hamza Abdelkarim a été l'un des noms en vue du FC Barcelone, après son retour avec l'équipe réserve, où il a inscrit un but lors de la victoire face à Utebo, dans le cadre du championnat espagnol de deuxième division amateur.

Hamza Abdelkarim a prouvé qu'il n'éprouverait aucune gêne s'il devait évoluer avec la réserve du Barça, afin de poursuivre sa progression sur le plan footballistique.

Le journal Sport a publié les déclarations d'Eusebio Sacristán, ancienne star du FC Barcelone, accordées au réseau Erem News, au sujet de la progression de Hamza Abdelkarim.

Eusebio a déclaré : « Jouer avec l'équipe réserve constituera une autre étape importante dans son parcours de développement en tant que joueur, et il ne fait aucun doute que cela lui sera très bénéfique. »

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Il a ajouté : « La présence de Hamza avec l'équipe première est un élément capital dans sa carrière, car il participe régulièrement aux entraînements et apprend des choses qui seront essentielles pour son avenir footballistique, mais il a aussi besoin de disputer des matches. »

Eusebio, qui a déjà entraîné le Barcelone Athletic ainsi que d'autres équipes comme Gérone et la Real Sociedad, a poursuivi : « Le Barça, par son style de jeu, démontre sa supériorité sur ses adversaires. Cela signifie que Hamza progresse et améliore sa manière de jouer de jour en jour. »

Enfin, Eusebio a conseillé à l'attaquant égyptien de garder son calme, afin de pouvoir afficher un niveau très élevé lorsque son heure viendra.

Il a insisté : « Il doit rester calme, car c'est Flick qui prend la décision de le garder avec l'équipe première, et cela est également très important pour lui. La patience est la clé. »

Il convient de noter que le journal Sport a précisé que la décision de renvoyer Hamza Abdelkarim vers l'équipe réserve correspondait au souhait du joueur lui-même, qui privilégie l'obtention de minutes de jeu sur le terrain, peu importe l'équipe avec laquelle il évoluera.

Et même si son rêve est de réussir avec le FC Barcelone au stade Spotify Camp Nou, comme on peut s'y attendre, Hamza Abdelkarim est réaliste et sait parfaitement ce qu'il veut. À 18 ans, tout ce dont il a besoin, c'est de disputer des matches et d'engranger des minutes de jeu.