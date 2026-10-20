L'ancienne star de la France : il est difficile de croire que le Barça prendra le dessus sur le PSG

Jérôme Rothen, ancienne star du Paris Saint-Germain, estime que le club français abordera la rencontre face au Barça en Ligue des champions, ce mardi soir, avec un net avantage.

Rothen a déclaré sur son compte X, selon les propos rapportés par RMC : « Le Paris Saint-Germain possède une petite touche magique et un avantage en Ligue des champions. Certains de ses joueurs livrent des performances exceptionnelles dans cette compétition. »

Il a poursuivi : « Il est difficile de croire que le Barça va dominer le Paris Saint-Germain et qu'il ne parviendra pas à imposer son style de jeu. Il est vrai que le Barça réalise des performances époustouflantes depuis le début de la saison, mais le Paris Saint-Germain a l'avantage d'être double champion d'Europe, et parce que le match se joue à domicile. »

Il a affirmé : « Ils ont signé une victoire écrasante face à Manchester City. La première mi-temps a été l'une de leurs meilleures sous l'ère de la propriété qatarie, et peut-être dans l'histoire du Paris Saint-Germain. »

L'ancien international a ajouté : « S'ils continuent sur cette lancée, ce sera difficile pour le Barça. »









Dans le même temps, l'ancien joueur parisien n'a pas oublié l'influence de Lamine Yamal et le danger qu'il représente. Il a affirmé que la star du Barça détient la clé du match, soulignant la nécessité de le maîtriser, et a déclaré : « C'est l'homme à surveiller ce soir. » Il a poursuivi : « Les grands joueurs préparent les matchs différemment, et ils n'accepteront aucune leçon ce soir. Je n'imagine pas que nous ne verrons pas beaucoup de buts. »