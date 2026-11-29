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Un possible mouvement du Paris Saint-Germain lors du mercato d'hiver rebat les cartes de plusieurs clubs européens. Le club français a en effet ouvert la porte à un renforcement de son effectif avec de nouveaux éléments offensifs, en raison des blessures qui ont frappé certains de ses piliers.

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Le nom de l'Espagnol Nico Williams, ailier de l'Athletic Bilbao, figure parmi les options envisagées pour renforcer l'attaque. Luis Campos, conseiller sportif du Paris Saint-Germain, avait confirmé la possibilité d'une intervention sur le marché hivernal, après avoir évoqué les difficultés que rencontre l'équipe en raison des absences de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il a déclaré : « Nous savons ce que nous voulons, et c'est ce qui nous donne confiance. Nous avons fait notre travail, nous avons écouté le président, l'entraîneur et nos staffs. Nous avançons sans peur, car perdre Kvara et Doué, qui sont des piliers de cette équipe, est évidemment un problème, mais nous poursuivons notre route. »

Campos a ajouté : « Nous sommes sereins, unis et confiants, et nous cherchons des solutions en interne comme à l'extérieur. Nous ne pouvons pas recruter des joueurs le 1er décembre. »

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Il s'en est également pris aux nombreuses rumeurs qui ont circulé sur les mouvements du club sur le marché des transferts, qualifiant certaines d'entre elles de mensonges et d'inventions servant d'autres intérêts, pas forcément liés à ceux du Paris Saint-Germain. Les déclarations de Campos ont attiré l'attention des clubs européens, qui craignent de voir le Paris Saint-Germain entrer en négociations pour leurs stars en janvier prochain, d'autant que le club a les moyens de recruter des noms de premier plan pour compenser les absences offensives.

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Dans ce contexte, les noms du Marocain Abdessamad Ezzalzouli, joueur du Real Betis, d'Antonio Nusa, ailier de Leipzig, et d'Estêvão Willian, joueur de Chelsea, reviennent avec insistance, aux côtés de celui de Nico Williams. Le nom de l'ailier espagnol a suscité un intérêt particulier après des informations faisant état de la volonté du club français de le recruter, ce qui a poussé les journalistes à l'interroger sur la réalité de l'intérêt du Paris Saint-Germain, après la victoire de l'Athletic Bilbao face à Malaga (4-3) samedi soir.

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Le joueur de 24 ans n'a pas apporté de réponse claire sur son avenir ni sur sa position quant à un départ vers la capitale française. « Je ne sais pas trop ce qui se passe autour de moi. Je me concentre sur mon équipe, je veux continuer à progresser et je pense au prochain match », a déclaré Williams, qui s'en est tenu à cette réponse sans confirmer l'existence de négociations ni démentir l'intérêt du Paris Saint-Germain, laissant ainsi la porte ouverte aux spéculations, selon les propos rapportés par le site français Foot Mercato.

Nico Williams est lié à l'Athletic Bilbao par un contrat de longue durée courant jusqu'en 2035 et assorti d'une clause libératoire de 95 millions d'euros, un obstacle financier de taille qui complique son éventuel départ. Le joueur n'a pas réussi à livrer une saison 2025-2026 au niveau attendu et a également connu des difficultés en début de saison, malgré son potentiel offensif.

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L'ailier espagnol bénéficie de l'estime de Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, qui avait été séduit par son potentiel lorsqu'il dirigeait la sélection espagnole : il fut le premier à l'appeler en Roja.

Nico Williams avait déjà été fortement annoncé du côté de Barcelone, qui en avait fait une cible prioritaire pour renforcer le poste d'ailier gauche, avant que les tentatives de recrutement n'échouent et qu'il ne poursuive son aventure à l'Athletic Bilbao. Le joueur était très apprécié au sein du club catalan, pour sa capacité à faire la différence et à jouer sur les côtés.

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