L’ancien arrière gauche des Souabes s’est engagé au 1. FC Cologne. Sosa arrive à l’Effzeh sous la forme d’un prêt d’un an en provenance du club anglais de Crystal Palace, comme l’a confirmé le club mardi. Selon des informations de presse, l’accord ne comprend aucune option d’achat.

À Palace, Sosa dispose encore d’un contrat courant jusqu’en 2028. Toutefois, il n’avait plus aucune perspective à Londres : la saison passée, il n’a cumulé que 842 minutes toutes compétitions confondues, réparties sur 18 apparitions.

Le joueur de 28 ans connaît encore la Bundesliga grâce à son passage au VfB Stuttgart, où il a disputé 115 matches officiels entre 2018 et 2023, inscrivant cinq buts et délivrant 35 passes décisives. C’est surtout sa dernière saison sous le maillot des Souabes qui est restée dans les mémoires : avec deux buts et douze passes décisives, il a largement contribué au maintien du VfB en 2023, le club ayant terminé 15e du classement.

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Borna Sosa fait son retour en Bundesliga au 1. FC Cologne

Par la suite, Sosa a rejoint l’Ajax Amsterdam contre une indemnité de transfert de huit millions d’euros, où il a toutefois rapidement perdu sa place de titulaire en raison de performances irrégulières. Après un intermède d’un an au Torino, il a finalement atterri à Crystal Palace à l’été 2025.

Le joueur de 28 ans connaît « très bien la Bundesliga grâce à son passage au VfB Stuttgart et dispose d’une précieuse expérience internationale. En même temps, au fil de nos discussions, nous avons découvert une personne très réfléchie et positive, dont la personnalité correspond très bien à ce que nous recherchons », a déclaré le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler : « Avec son puissant pied gauche, son goût pour l’offensive et sa grande qualité de centre, il élargit nos possibilités. »