L'ancien président du Barça attaque Messi : pour qui se prend-il ? Le Barça est plus grand que lui

Joan Gaspart, ancien président du Barça, n'a pas hésité à donner son avis sur Lionel Messi et sur ses adieux au club catalan, qui n'ont toujours pas eu lieu et qui ont été repoussés durant toutes ces années, apparemment en raison de ses relations tendues avec Joan Laporta, à la suite de son départ surprise du club.

Le site Eurosport a rapporté les déclarations de Gaspart, faites dans l'émission « Solo para Colgados », dans lesquelles il a affirmé : « Le niveau de Messi ne se discute pas, c'est le meilleur joueur du monde, mais il y a une chose qu'il ne doit pas oublier : le Barça est plus grand que lui. »

Et d'ajouter : « Messi doit se méfier, il doit se méfier. Je dis cela avec l'affection historique que je porte à un joueur que j'ai recruté quand il avait 13 ans, à l'époque où j'étais président du Barça. »

Joan Gaspart a insisté : « Le Barça est plus grand que la personne de Messi. »

Gaspart a critiqué les conditions que pose Messi pour faire ses adieux au club catalan, déclarant : « C'est un immense joueur, le meilleur joueur du monde même, et cela est dû en partie, sans que je donne un pourcentage précis, au Barça. Il ne peut donc pas l'oublier. »

Il a précisé : « Je vais lui accorder encore un peu de temps, mais il arrivera un jour où cela commencera à me déranger que M. Messi n'émette pas la moindre objection à venir à Barcelone pour dire au revoir aux supporters. »

Il a poursuivi : « Peu importe qui est président du club, il doit venir faire ses adieux au Barça. Si Lionel Messi vient dire au revoir au club, il ne doit pas s'abstenir de venir parce que Laporta est président, pour ensuite venir le jour où Laporta ne sera plus là. »

Il a ajouté : « Dans ce cas, je ne serais pas d'accord pour qu'on organise un hommage en son honneur. Pour qui se prend-il ? Comment peut-il conditionner sa venue à Barcelone au maintien ou au départ de Laporta ? Si Laporta n'est pas là, je ne me rendrai pas au jour de l'hommage. »

Gaspart a également raconté une anecdote sur la place qu'occupe Messi aujourd'hui, en citant ses petits-enfants de la nouvelle génération : « J'ai désormais 4 arrière-petits-enfants de la quatrième génération, et je leur ai demandé s'ils voulaient que je leur achète un maillot du Barça. Je leur ai dit : j'écris dessus le nom de Messi ou celui de Lamine ? Ils m'ont répondu : grand-père, Lamine bien sûr ! C'est qui, l'autre joueur dont tu parles ? »

Et de conclure : « Mes petits-enfants vont jusqu'à me demander : grand-père, c'est qui l'autre joueur ? Lionel Messi. Et ils disent : ah, il était bon ? Je leur réponds : c'était un très grand joueur, le meilleur joueur que j'ai vu dans l'histoire. Et malgré tout : grand-père, moi je veux le maillot de Lamine. »