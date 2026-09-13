L'ancien entraîneur de Ronaldo, candidat pour diriger Salah à Trabzon

Des rumeurs ont fait état de l'entrée du club turc de Trabzonspor en négociations avec l'Italien Stefano Pioli, dont la dernière expérience sur un banc de touche remonte à la Fiorentina.

Le site Haber61 a indiqué que Trabzonspor poursuit sa recherche d'un nouvel entraîneur, après le départ de Fatih Tekke, à la suite de la défaite face à Amed Sportif.

Trabzonspor, qui compte dans ses rangs l'Égyptien Mohamed Salah, avait confié la direction de l'équipe à titre provisoire à Hüseyin Çimşir, tandis que le nom de Pioli est apparu comme le dernier candidat en date pour prendre les commandes.

Les démarches de Trabzonspor pour engager un nouvel entraîneur se sont accélérées, alors que l'équipe se prépare à disputer le choc au sommet face à Galatasaray, dans le cadre de la sixième journée du championnat de Turquie de première division.

Selon les informations rapportées par le journaliste italien réputé Gianluca Di Marzio, Trabzonspor mène des discussions avec Stefano Pioli.

Au cours de sa carrière d'entraîneur, Stefano Pioli a dirigé plusieurs des clubs les plus en vue d'Italie, parmi lesquels la Lazio, l'Inter, la Fiorentina et Milan. L'entraîneur chevronné a également par le passé dirigé Al-Nassr en Arabie saoudite, où il a encadré le Portugais Cristiano Ronaldo.

Pioli a réalisé une performance importante avec Milan, après avoir mené l'équipe au sacre en Serie A lors de la saison 2021-2022, au terme d'une attente de 11 ans.

L'entraîneur, âgé de 60 ans, a disputé 929 matchs au cours de sa carrière sur le banc, remportant 398 victoires et concédant 272 défaites.

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