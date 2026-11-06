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L'ancien défenseur du Barça compatit avec Vinicius : il ne fait plus peur aux adversaires

Vinicius Junior
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S. Umtiti
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Dans des déclarations empreintes d'une compassion inhabituelle de la part d'un ancien joueur du Barça envers l'une des figures du Real Madrid, le Français Samuel Umtiti a reconnu qu'il éprouvait de la « peine » pour le Brésilien Vinicius Junior, affirmant que la star brésilienne n'était plus le joueur redoutable qui faisait basculer les matchs à lui seul.

Les propos d'Umtiti sont intervenus lors de son analyse du match entre le Real Madrid et l'AEK Athènes et ont été rapportés par la radio espagnole « Cadena SER », qui a de nouveau mis en lumière le début de saison décevant du Brésilien avec la Maison Blanche.

Umtiti a déclaré : « J'éprouve de la peine pour lui. Cela m'attriste. Vinicius n'est pas à son meilleur niveau depuis des semaines, voire des mois, voire même des saisons. Il est évident qu'il lui manque la confiance qu'il avait sur l'aile gauche. »

L'ancien défenseur français a ajouté : « Avant, lorsqu'il recevait le ballon, tu savais qu'il allait représenter un danger. Désormais, il n'a plus cela. »

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Umtiti connaît bien l'impact de Vinicius sur les défenses adverses, après l'avoir affronté lors de quatre Clasicos sous le maillot du Barça. Il estime pourtant que le Vinicius de cette saison, « même dans le dernier geste », peine à être le joueur décisif qu'il était.

L'ancien joueur du Barça a poursuivi au sujet de l'ailier brésilien : « Il perd beaucoup de ballons et ne fait plus peur aux adversaires. »

Umtiti a adressé une mise en garde aux supporters du Real Madrid après une série de matchs qui n'ont pas livré les résultats escomptés, soulignant que Vinicius était très loin de son meilleur niveau, alors que d'autres joueurs talentueux se disputent du temps de jeu sans bénéficier des mêmes occasions.

Le joueur français a posé la question la plus importante dans ce dossier : « Que fait-on de Vinicius ? », avant de répondre : « Quand tu le places à gauche, cela signifie que tu places Diomande à droite, où l'on sait que Diomande ne propose pas un bon rendement et qu'il est en difficulté. »

Il a ajouté : « Soit on entre dans un système de concurrence claire entre les joueurs, et c'est le meilleur qui joue, soit il existe une hiérarchie qui impose à Vinicius de continuer à jouer sur l'aile gauche pour le moment. Au final, ce sont les résultats qui tranchent, et le Real Madrid gagne, mais Vinicius n'est plus à ce niveau, ni en Liga ni en Ligue des champions. J'ai beaucoup de peine pour Vinicius. »

Umtiti a lié le déclin de Vinicius à sa grande déception de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or 2024, qu'il considère comme le tournant de sa carrière.

Umtiti a conclu ses propos en déclarant : « Au cours des trois dernières saisons, et depuis qu'il n'a pas remporté le Ballon d'Or, son niveau en a été affecté, et l'on peine à retrouver le Vinicius plein de vivacité et de dribbles sur l'aile gauche. »

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