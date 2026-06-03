Hakim Ziyech n’exclut pas un retour à l’Ajax, comme il l’a confié dans le podcast de Kale & Kokkie. Le meneur de jeu marocain sera libre de tout contrat avec le Wydad FC à l’été 2027 et a fait savoir qu’il était ouvert à un come-back.

Lawrence de Munck et Maarten Vledder, mieux connus sous les pseudonymes de Kale et Kokkie, restent en contact régulier avec l’ancien Ajacide, qui a porté les couleurs du club amstellodamois de 2016 à 2020.

Dans l’émission, Vledder révèle que le public s’enquiert régulièrement de la forme de Ziyech et confirme avoir échangé récemment avec le milieu offensif. « Il évolue actuellement au Maroc. Il y vit une bonne saison. On en voit parfois des images », explique-t-il.

« En principe, il lui reste encore un an de contrat, mais il a fait inclure une clause lui permettant de partir si un club intéressant se présente, comme l’Ajax », poursuit Vledder.

Interrogé sur la faisabilité d’un tel retour, Vledder se montre formel : « Il est partant, mais je ne sais pas si l’Ajax le souhaite. » « Kokkie » estime d’ailleurs qu’un tel retour aurait du sens : « Si on peut recruter un joueur de son calibre, surtout au regard des talents marocains présents, c’est un atout d’avoir un mentor dans le groupe. »

L’ailier ou milieu offensif de 33 ans commence à retrouver ses marques au Maroc : en treize matchs, il a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives.

Ces performances n’ont toutefois pas suffi pour convaincre le sélectionneur Mohamed Ouahbi de l’inclure dans la liste pour la Coupe du monde. Le joueur, qui compte 64 sélections, n’a pas été convoqué et manquera donc sa troisième phase finale.