Rio Ferdinand, l'ancien défenseur de Manchester United, est monté au créneau pour défendre son ami Cristiano Ronaldo, dans un contexte de polémique continue autour du capitaine de la sélection portugaise, affirmant qu'évaluer sa carrière en se basant uniquement sur les dernières années revient à ignorer tout ce que le joueur a apporté au fil de longues années avec les clubs et la sélection, ainsi que les chiffres et les réalisations exceptionnelles qu'il a accumulés.

Ferdinand a évoqué la situation actuelle de Ronaldo, après le départ du capitaine du Portugal du rassemblement de la sélection avant la confrontation face au Danemark en Ligue des nations, estimant que les critiques dont fait l'objet la star portugaise ne reflètent pas l'image complète de sa carrière, d'autant que certains en viennent désormais à le juger en se basant uniquement sur son niveau au cours des trois ou quatre dernières années.

Ferdinand a déclaré dans une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux : « Où était le Portugal avant Cristiano Ronaldo ? Qu'avaient-ils accompli ? Même se qualifier pour les phases finales, sans parler de les remporter ? Ce qui me dérange, c'est que beaucoup le jugent en se basant sur les trois ou quatre dernières années. »

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L'ancien défenseur de Manchester United a ajouté : « Et il affiche encore des chiffres impressionnants pour quelqu'un de son âge, quel que soit le championnat dans lequel il évolue », soulignant que le fait que Ronaldo continue de marquer des buts et d'accumuler les chiffres malgré son âge avancé doit constituer un élément essentiel de toute évaluation de sa carrière actuelle.

Ferdinand ne s'est pas arrêté au parcours de Ronaldo avec la sélection portugaise, il a également rappelé les étapes de la star portugaise avec les clubs, citant ce qu'il a apporté avec la Juventus, le Real Madrid et Manchester United, pour indiquer que le joueur ne s'est pas appuyé sur une seule période de réussite, mais qu'il a laissé son empreinte dans plus d'une expérience et au fil de longues années.

Ferdinand a affirmé : « Je pense que beaucoup de gens doivent reconsidérer leur jugement. Regardez, par exemple, la Juventus et ce qu'il y faisait, puis il est passé au Real Madrid, puis à Manchester United. »

Et de conclure : « C'est comme trois carrières mondiales en une seule », estimant que l'héritage footballistique de Ronaldo ne peut être réduit à son niveau au cours des seules dernières années, quelles que soient les critiques qui l'entourent actuellement.