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L'Algérien Riyad Mahrez, star d'Al-Shamal, a surpris les joueurs d'Al-Ahli avec un geste empreint d'affection et de souvenirs.

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Mahrez a rendu visite au camp de l'équipe saoudienne quelques heures avant le choc très attendu entre les deux formations, ce lundi soir, en Ligue des champions de l'AFC Élite.

Des comptes sur les réseaux sociaux ont relayé une photo de Mahrez lors de sa présence au camp d'Al-Ahli, une scène qui a ravivé le souvenir des trois années passées par la star algérienne sous le maillot du club saoudien.

Cette visite intervient avant les premières retrouvailles entre Mahrez et son ancien club depuis son transfert à Al-Shamal. Cette fois, il se trouvera dans le camp d'en face, prêt à défendre les couleurs de sa nouvelle équipe face à ses anciens coéquipiers.

Al-Ahli se déplace chez Al-Shamal, au stade Al-Bayt d'Al-Khor, au Qatar, dans le cadre de la 5e journée de la phase de ligue de la zone Ouest de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Trois années formidables à Al-Ahli

Mahrez s'était exprimé sur cette rencontre lors de la conférence de presse d'avant-match, assurant que les trois années passées à Al-Ahli avaient été formidables.

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Il a ajouté qu'il gardait de beaux souvenirs du club et de ses supporters, tout en insistant sur la nécessité de mettre les émotions de côté et de se concentrer sur la victoire avec le maillot d'Al-Shamal.

Al-Ahli avait officialisé le départ de Mahrez le 4 juillet 2026, après trois saisons passées au sein de l'effectif, qu'il avait rejoint en provenance de Manchester City à l'été 2023.

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Mahrez a laissé une empreinte nette à Al-Ahli, avec 122 matchs disputés toutes compétitions confondues, 37 buts inscrits et 46 passes décisives délivrées.

La star algérienne a contribué à l'une des plus belles périodes continentales de l'histoire du club, remportant avec lui la Ligue des champions de l'AFC Élite à deux reprises consécutives, lors des saisons 2024-2025 et 2025-2026, ainsi que la Supercoupe d'Arabie saoudite en 2025.

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Le match du jour revêt une grande importance pour les deux équipes dans la course à la qualification. Al-Ahli aborde la rencontre à la sixième place du classement de la zone Ouest, avec 8 points récoltés grâce à deux victoires et deux nuls, sans la moindre défaite lors des quatre premières journées.

De son côté, Al-Shamal occupe la huitième place avec 5 points, après une victoire, deux nuls et une défaite, et cherchera à tirer profit de l'avantage du terrain et du soutien de son public pour réduire l'écart avec Al-Ahli.

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Cette rencontre offre à Mahrez une occasion particulière de se mesurer à son ancien club pour la première fois depuis son départ, alors qu'Al-Ahli espère prolonger sa bonne dynamique et rentrer du Qatar avec les trois points, tandis qu'Al-Shamal rêve d'une précieuse victoire qui le rapprocherait des premières places.