Dans une démarche qui confirme l'attachement de Chelsea à son projet ambitieux, l'attaquant brésilien João Pedro est sur le point de signer un nouveau contrat de longue durée avec les Blues, coupant l'herbe sous le pied à toutes les tentatives du Barça de le recruter cet été.

Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » rapporte, citant des sources anglaises, que la direction de Chelsea est parvenue à un accord quasi définitif avec Pedro (24 ans) pour prolonger son contrat jusqu'à l'été 2032, après que le club catalan s'était sérieusement renseigné à son sujet en mai dernier, en tant que priorité pour renforcer sa ligne d'attaque.

Le nouveau contrat devrait inclure une hausse importante de salaire, à la hauteur du statut désormais acquis par le joueur au sein de l'équipe, ainsi qu'une clause permettant de prolonger l'engagement pour une période supplémentaire.

Cette prolongation vient couronner la confiance absolue que le staff technique dirigé par Xabi Alonso accorde à l'attaquant brésilien, devenu l'un des piliers du projet du club londonien.

João Pedro a traduit cette confiance par des chiffres remarquables, inscrivant 7 buts et délivrant une passe décisive en seulement 5 matches lors de la préparation de la nouvelle saison, après une première saison exceptionnelle avec l'un des clubs du Big Six, qu'il a conclue avec 23 buts et 6 passes décisives, malgré sa non-participation avec la sélection brésilienne lors de la dernière Coupe du monde.

Ces statistiques avaient ouvert la porte à l'intérêt des grands d'Europe, en tête desquels le Barça, qui en avait fait une option solide aux côtés de Julián Álvarez. Mais Chelsea a tranché le débat très tôt, estimant la valeur de son ancien joueur de Brighton à environ 100 millions d'euros et affirmant qu'il n'était pas à vendre.

Face à la détermination des Blues à le conserver, le Barça a été contraint de retirer son nom de la liste des alternatives envisagées, Chelsea réussissant ainsi à transformer sa confiance en João Pedro en un nouveau contrat qui le sécurise à Stamford Bridge pour de longues années à venir.