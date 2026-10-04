L’Allemagne n’est une nouvelle fois pas parvenue à venir à bout de la Grèce. Après la défaite 0-1 à Augsbourg plus tôt durant cette trêve internationale, elle a dû se contenter d’un 0-0 dimanche à Thessalonique. Cela signifie que les Pays-Bas et la Grèce occupent la tête de leur groupe de Ligue des nations avec huit points en quatre matches. L’Allemagne suit à la troisième place avec cinq points, tandis que la Serbie est dernière sans le moindre point.

La Grèce est entrée très fort dans la rencontre et cela aurait pu déboucher sur l’ouverture du score après même pas deux minutes par l’intermédiaire du capitaine Giorgos Masouras, qui a pu placer une tête seul sur un centre de l’ancien joueur de Willem II Kostas Tsimikas. Le gardien Jonas Urbig a sauvé l’Allemagne.

L’Allemagne est un peu mieux entrée dans son match, même s’il n’était pas question de domination dans un stade Toumba comble, où les Pays-Bas étaient repartis plus tôt cette semaine avec un match nul 2-2. David Raum a semblé pouvoir marquer, mais le gardien Konstantinos Tzolakis a apporté une excellente réponse.

Un peu plus tard, l’Allemagne a cru trouver l’ouverture, lorsque Jonathan Burkardt a magnifiquement conclu et a célébré pendant quelques instants son premier but avec Die Mannschaft . La joie a finalement été de courte durée : l’arbitre Clément Turpin a été appelé à l’écran et a constaté une main de Tom Bischof.

Comme en première période, les Grecs ont également très bien entamé la seconde mi-temps, ce qui a débouché sur une tête dangereuse de Konstantinos Mavropanos et, à nouveau, une excellente intervention d’Urbig, préféré par le sélectionneur Jürgen Klopp à Noah Atubolu et Finn Damen.

L’Allemagne a eu le plus de possession. Mais elle n’a pas su se montrer vraiment dangereuse pour autant. La Grèce a excellemment défendu et est en plus restée dangereuse en transition. Ainsi, Masouras a encore laissé passer une occasion de la tête. Le milieu a mal ajusté son timing et a placé sa tête au-dessus.

Des situations dangereuses ont suivi des deux côtés dans le final, mais les spectateurs grecs n’ont finalement pas eu droit à des buts : 0-0.