L’Allemagne bat la Serbie, mais le premier tournoi de Klopp risque d’être une grande déception

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L’Allemagne s’est imposée assez facilement face à la Serbie. À Belgrade, l’équipe de Jürgen Klopp a dominé les locaux 3-1.

Dans le but allemand, le gardien de l’Ajax Marc ter Stegen était titulaire. Florian Wirtz, Kai Havertz et Joshua Kimmich figuraient notamment dans le onze de départ.

Côté serbe, Dusan Tadic était lui aussi titulaire. Il portait même le brassard de capitaine et évoluait en pointe dans un 5-3-2.

Les Serbes se sont retrouvés menés très tôt. En moins de trois minutes, le ballon était au fond des filets. Sur un corner, Srdan Babic l’a envoyé de la tête derrière son propre gardien.

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Dix minutes plus tard, Florian Wirtz portait déjà l’avance de l’Allemagne à 0-2. Havertz a manqué une grosse occasion, mais le milieu de terrain de Liverpool était bien placé pour reprendre le ballon.

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Pendant le reste de la première période, l’Allemagne a dominé les débats. L’équipe de Klopp a eu 86 % de possession et Havertz puis Jonathan Tah ont frôlé le 3-0, sans parvenir à marquer.

Le troisième but est finalement arrivé juste après la pause. Lancé par Kimmich, Brajan Garuda a conclu avec sang-froid après un joli dribble.

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Babic a ensuite rapidement inscrit le but du 3-1. Celui qui avait marqué contre son camp après trois minutes de jeu était cette fois l’auteur d’un but pour la Serbie.

La Serbie a ensuite haussé le ton et s’est procuré plusieurs bonnes occasions, mais Vanja Dragojevic a tout gâché. Il a reçu un carton rouge pour un tacle appuyé sur Kimmich, après quoi l’Allemagne a repris l’initiative.

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En fin de match, Andrija Zivkovic a lui aussi été expulsé.

En raison de la large victoire des Pays-Bas contre la Grèce (7-0), l’Allemagne n’a toutefois presque plus aucune chance d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations. Sauf si elle bat les Pays-Bas 15-0, ou si la Grèce ne bat pas la Serbie et que l’Allemagne bat les Pays-Bas.