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Selon des informations de presse, l'Algérie a tranché sa position concernant sa candidature pour accueillir l'une des trois prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des nations, prévues en 2028, 2031 et 2033.

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Selon les informations rapportées par le journal algérien « Echourouk News », et notamment par le site « Afrik-Foot », l'Algérie ne souhaite pas déposer de candidature pour accueillir le tournoi au cours des sept prochaines années, après avoir clos le dossier de candidature à l'organisation de l'une des trois éditions.

La décision algérienne intervient alors que les contours de la course à l'organisation des prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des nations commencent à se préciser, après que la Confédération africaine de football (CAF) a reconsidéré le système d'organisation du tournoi.

La Libye et l'Éthiopie en compétition pour l'édition 2028

La Libye et l'Éthiopie se disputent, jusqu'à présent, l'organisation de l'édition 2028, qui devrait se tenir du 7 juin au 19 juillet de la même année.

Le souhait de l'Égypte d'accueillir le tournoi, ou le dossier tripartite réunissant l'Afrique du Sud, le Lesotho et le Zimbabwe, ne s'est pas encore transformé en candidature officielle.

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Quant à l'édition 2031, avancée d'un an après les récentes modifications du calendrier du tournoi, elle a vu le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncer leur souhait de l'organiser, avec la possibilité que le Sénégal rejoigne ultérieurement la course à la candidature.

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Il n'existe à ce jour aucun dossier déclaré pour l'organisation de l'édition 2033.

La CAF revient sur le système d'un tournoi tous les 4 ans

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait annoncé en décembre 2025 l'orientation vers l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations une fois tous les quatre ans, avant que l'institution n'ouvre en juillet les candidatures pour l'organisation des éditions 2028, 2032 et 2036.

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Mais la CAF est ensuite revenue sur cette décision et a annoncé le 30 octobre le retour à l'organisation du tournoi tous les deux ans, les trois éditions suivant celle de 2027 étant ainsi prévues en 2028, 2031 et 2033.

Le sort de l'édition 2027 pourrait modifier les calculs de l'organisation

Les doutes persistent quant à la capacité du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie à organiser la Coupe d'Afrique des nations 2027 à la date prévue, l'été prochain, en raison du retard enregistré dans les travaux de préparation à moins d'un an du coup d'envoi du tournoi.

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Au cas où il serait décidé de retirer le tournoi aux trois pays, cela pourrait entraîner une redéfinition de la carte de l'organisation des prochaines éditions, y compris la possibilité que l'Égypte ou l'Afrique du Sud entrent de nouveau en jeu, d'autant plus que circulent des informations faisant état de contacts de la CAF avec les deux pays au sujet de la possibilité d'assurer l'organisation du tournoi.

Pour autant, Patrice Motsepe continue de nier officiellement toute intention de retirer l'édition 2027 aux pays hôtes actuels.

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L'Algérie s'était déjà retirée des courses de 2025 et 2027

L'Algérie s'était auparavant engagée dans la course à l'organisation des éditions 2025 et 2027, avant de se retirer de la compétition deux jours seulement avant l'annonce du pays retenu pour obtenir le droit d'organisation.

Il a par ailleurs été rapporté que l'Algérie figurait parmi les pays contactés au sujet de la possibilité d'accueillir l'édition 2027, aux côtés du Maroc, qui a organisé la dernière édition entre décembre 2025 et janvier 2026, et de la Côte d'Ivoire, qui a organisé l'avant-dernière édition en janvier et février 2024.