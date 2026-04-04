L'Ajax se heurte soudainement à un obstacle de taille dans la course à l'embauche de l'entraîneur Míchel

Jordi Cruijff aura fort à faire pour convaincre Míchel de devenir le nouvel entraîneur de l'Ajax. L'actuel entraîneur de Gérone touche en effet un salaire mirobolant en Espagne, ce qui pourrait constituer un obstacle pour le club d'Amsterdam.

Le journaliste spécialisé dans les transferts Matteo Moretto, de RadioMarca, a rapporté cette semaine que l'Ajax tentait de recruter Míchel. Mike Verweij a démenti cette information au nom du De Telegraaf, mais il est certain que l'Espagnol est dans le viseur de l'Ajax depuis un certain temps déjà.

On ignore encore à quel point cet intérêt est concret à l'heure actuelle. Ce qui est certain, c'est que recruter Míchel ne sera pas une mince affaire. Son contrat avec Gérone arrive à échéance, mais la question est de savoir s'il est prêt à accepter une baisse de salaire pour un poste à Amsterdam.

Selon José de la Verde, expert financier et observateur de l'Ajax, le salaire actuel de Míchel se situe entre trois et quatre millions d'euros par an, comme il l'indique sur X. À titre de comparaison, le salaire le plus élevé jamais versé à un entraîneur de l'Ajax s'élève à trois millions d'euros, somme que gagnait Erik ten Hag à l'époque.

Le salaire élevé de Míchel à Gérone s'explique : le club fait partie du City Football Group, qui contribue financièrement au succès sportif. Lors de la saison 2024/25, Míchel a même mené Gérone en Ligue des champions.

Reste à savoir si Cruijff est prêt à débloquer une telle somme pour un entraîneur. De plus, Míchel emmène presque toujours avec lui son assistant attitré, Salva Fúne, ce qui peut encore augmenter les coûts.

Míchel n'est pas le seul candidat au poste d'entraîneur de l'Ajax. Le Telegraaf a rapporté cette semaine qu'il est probable que Cruijff tente également de contacter Pep Guardiola. De plus, Xavi a déjà été associé au club d'Amsterdam.