L’Ajax n’est plus en course pour Noa Lang. Le club d’Amsterdam a définitivement abandonné la piste, rapporte le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

Lang semble devoir quitter Naples cet été. L’attaquant néerlandais avait déjà été prêté à Galatasaray lors des six derniers mois, et le club turc a de nouveau manifesté son intérêt.

Cependant, le club turc examine actuellement d’abord d’autres options, ce qui semble ouvrir la voie à un départ de Lang vers l’Atalanta, également intéressée.

Le club de Bergame est, selon Di Marzio, le mieux placé pour recruter le joueur de l’équipe des Pays-Bas. Il avait déjà écrit auparavant que l’Atalanta s’était renseignée pour l’emprunter à Naples.

Lang avait été cité à l’Ajax comme possible successeur de Mika Godts. Le Belge est parti la semaine dernière au Paris Saint-Germain pour un peu plus de cinquante millions d’euros.

L’Ajax ne dispose donc d’aucun véritable ailier gauche dans son effectif. L’entraîneur Míchel Sanchez a aligné lors des derniers matches les milieux Abdellah Ouazane et Oscar Gloukh à ce poste.