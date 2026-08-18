Ko Itakura quitte l’Ajax pour retrouver son ancien amour, le Borussia Mönchengladbach. Le montant du transfert semble être plus élevé qu’annoncé initialement, assurent De Telegraaf et Voetbal International ce mardi.

Florian Plettenberg, journaliste de la branche allemande de Sky Sport, indique sur X que les deux clubs sont parvenus à un accord pour une indemnité de transfert de 3,5 millions d’euros. Ce montant peut grimper à quatre millions d’euros grâce à des bonus. L’Ajax a également négocié un pourcentage à la revente.

375 jours plus tôt, Itakura avait encore emprunté le chemin inverse. Il avait alors quitté Mönchengladbach pour Amsterdam. Un an plus tôt, l’Ajax avait déboursé pas moins de 10,5 millions d’euros, soit environ 7 millions d’euros de plus, pour le défenseur.

De Telegraaf rapporte ce mardi que l’Ajax va recevoir un montant de cinq millions d’euros pour Itakura, bonus compris. Le défenseur japonais signera un contrat de quatre ans en Allemagne après sa visite médicale.

Selon Plettenberg, la visite médicale d’Itakura aura lieu mercredi. Si cela ne pose aucun problème, la présentation du joueur en provenance de l’Ajax suivra peu après.

Itakura est lié à l’Ajax par un contrat valable jusqu’à la mi-2029, avec une option du club pour une année supplémentaire. Il a disputé au total 26 matches avec le club amstellodamois.