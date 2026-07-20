L'Ajax présente son nouvel attaquant : « Je trouve que je ressemble à Álvaro Morata et à Jamie Vardy »

L'Ajax a conclu un accord avec la Juventus concernant le transfert de Diego Pugno. C'est ce qu'ont annoncé les Amstellodamois dans un communiqué de presse officiel. L'attaquant de vingt ans est prêté pour une saison, avec une option d'achat.

Si le club ajacide garde secret le montant de l’option d’achat, plusieurs sources journalistiques estiment qu’elle est « relativement faible ». Pugno intègre aussitôt l’effectif du Jong Ajax, en pleine préparation pour le nouvel exercice.

« C’est formidable d’être joueur de l’Ajax, car tout le monde sait à quel point la formation des jeunes est importante pour ce club », a déclaré Pugno lors d’un entretien avec les médias du club. « Tout le monde connaît l’histoire glorieuse du club. C’est tout simplement un très grand club avec un passé fantastique. »

« Quand l’Ajax m’a contacté, je n’ai pas hésité. J’ai hâte de commencer », poursuit l’Italien, qui décrit ensuite son profil d’attaquant. « Je suis un joueur qui apporte beaucoup de profondeur au jeu, et quand l’occasion se présente, j’essaie de marquer. Je trouve que je ressemble à Álvaro Morata et à Jamie Vardy. »

« Un joueur que j’admire, c’est Harry Kane », ajoute Pugno. « Il travaille dur et est fort balle au pied. Ce n’est pas seulement un attaquant qui marque, mais il a aussi le sens du jeu pour ses coéquipiers. »

« Mon point fort, c’est ma capacité à me projeter dans la défense adverse ; en revanche, je dois encore peaufiner ma technique dans les petits espaces », analyse-t-il. « Mon premier objectif est d’apporter le maximum à mon équipe et de l’aider à marquer des buts. »

Pugno évolue actuellement au sein de la Juventus Next Gen, pensionnaire du groupe B de Serie C. L’attaquant est réputé pour sa technique et sa capacité à lire le jeu. Il sait conclure aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la surface de réparation.

Cet attaquant de 1,86 mètre a intégré le centre de formation de la Juventus en 2021 et est sous contrat jusqu’en 2026. Il a fait ses débuts avec l’équipe première en décembre 2024, pour un total de six minutes de jeu.