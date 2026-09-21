« L’Ajax pouvait remercier l’arbitre de ne pas avoir perdu 3-2 »

Valentijn Driessen n’est pas satisfait du niveau de l’Eredivisie VriendenLoterij cette saison. Dans sa chronique dansDe Telegraafil ne s’enthousiasme pas pour la manière dont les clubs néerlandais se présentent notamment sur la scène européenne. L’Ajax en prend aussi pour son grade : selon Driessen, l’équipe pouvait remercier l’arbitrage de ne pas avoir perdu 3-2 contre l’Excelsior, après qu’un penalty a été oublié.

« On ne peut pas vraiment s’en réjouir pour le moment. La confirmation que le niveau dégringole sur le plan qualitatif, on l’obtient lorsque les clubs néerlandais se produisent sur la scène européenne. » Driessen passe en revue les résultats des clubs néerlandais. Ainsi, le PSV a fait match nul contre le Chakhtar Donetsk, Feyenoord a perdu face au FC Barcelone, NEC et l’AZ jouent en Ligue Europa, tandis que l’Ajax et le FC Twente évoluent en Conference League.

« Ce qui rend tous ces résultats encore plus douloureux, c’est que la plupart de ces clubs figurent dans le haut du classement de l’Eredivisie. Une Eredivisie dans laquelle, en gros, une scission en deux s’opère. Derrière l’AZ, Feyenoord, le PSV, le FC Twente et l’Ajax, le ballon peut rouler dans tous les sens », écrit le chroniqueur.

« Le niveau fait régulièrement mal aux yeux. Celui qui suit quatre-vingt-dix minutes de ADO La Haye-Cambuur ou regarde un match du Sparta, de PEC Zwolle ou de Telstar mérite parfois une médaille. Seulement, ces clubs ne peuvent souvent pas faire mieux. Mais même devant AZ-Telstar, Feyenoord-ADO La Haye, PSV-Fortuna Sittard, FC Twente-Telstar ou Ajax-Heerenveen, le top 5 ne vous gâte pas. »

Le Westlandais de 63 ans voit le PSV perdre son « statut d’invincible » après la défaite contre le FC Twente (3-2), tandis que l’Ajax aurait dû s’imposer au minimum 6-2 face à l’Excelsior (2-2). « Ils pouvaient remercier l’arbitre Jannick van der Laan – qui, comme la VAR, a manqué un penalty pour Rotterdam – de ne pas avoir perdu 3-2. »

L’AZ est leader de l’Eredivisie, mais Driessen se demande dans quel état se trouveront les choses après que les Alkmaarois auront joué, après la trêve internationale, en Ligue Europa puis contre Feyenoord, le FC Twente et l’Ajax. « On verra alors si Jordy Clasie et ses cousins vont réellement jouer un rôle significatif dans la lutte pour le titre national. »

Feyenoord a de nouveau infligé une lourde défaite au FC Utrecht (5-0). Pourtant, selon Driessen, les Rotterdamois ne doivent pas encore faire la fête. « Avec Go Ahead Eagles, Giovanni van Bronckhorst n’a affronté jusqu’ici qu’un seul adversaire de la moitié gauche du classement. Il semble bien que son équipe ait trouvé une certaine dynamique, qui est cependant interrompue de manière gênante par la trêve internationale », conclut-il.