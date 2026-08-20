L’Ajax a bouclé les formalités administratives autour du transfert sortant de Josip Sutalo, rapporte De Telegraaf ce jeudi. La Lazio prend en charge l’intégralité de son salaire, soit 2,5 millions d’euros, et versera une indemnité de prêt de trois millions d’euros à l’Ajax.

La Lazio a également négocié une option d’achat fixe de 7,5 millions d’euros. Grâce à des bonus faciles à atteindre, ce montant peut grimper jusqu’à une somme comprise entre douze et quinze millions d’euros. L’Ajax a par ailleurs convenu d’un pourcentage à la revente de 10 %.

Le journaliste Gianluca Di Marzio avait déjà fait état mardi de l’intérêt venu de Rome. Depuis, le transfert s’est accéléré, un accord étant déjà proche un jour plus tard. Di Marzio avait d’ailleurs également évoqué une indemnité de prêt de trois millions d’euros.

Sutalo avait été recruté à l’été 2023 pour 22 millions d’euros par le directeur technique de l’époque, Sven Mislintat, à Amsterdam. Le défenseur central a connu des débuts compliqués aux Pays-Bas, mais s’est relancé sous Francesco Farioli.

Le défenseur croate retrouvera à la Lazio son ancien coéquipier Kenneth Taylor. Ce dernier avait rejoint le club il y a six mois pour vingt millions d’euros.

Plus tôt ce jeudi, l’Ajax a annoncé que Ko Itakura faisait son retour au Borussia Mönchengladbach. Selon les informations, le club amstellodamois conservera cinq millions d’euros de la vente du Japonais.

Avec les ventes de Sutalo et d’Itakura, Aaron Bouwman est le seul défenseur central droitier encore présent.