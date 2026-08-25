L’Ajax paie une somme encore plus basse pour Viktor Tsygankov, qui a formulé une demande étonnante

L’indemnité de transfert de Viktor Tsygankov à l’Ajax pourrait finalement être encore plus basse, affirme le média ukrainien TaToTake. Ce même média avait déjà fait fuiter la lettre de licenciement de Tsygankov.

Lundi après-midi, Cadena SER a annoncé qu’Ajax et le FC Gérone étaient parvenus à un accord sur l’indemnité de transfert de Tsygankov. L’information a ensuite été confirmée par Mike Verweij du De Telegraaf.

Selon lui, le transfert représente « un peu moins de 5 millions d’euros » et Cadena SER évoquait également 4,5 millions d’euros. En Ukraine, on parle désormais d’un montant compris entre 3 et 3,5 millions d’euros.

TaToTake affirme également que Tsygankov veut obtenir un pourcentage à la revente pour le Dynamo Kiev dans le cadre de son transfert à l’Ajax.

Et ce parce que le club ukrainien passerait à côté d’un pourcentage à la revente sur le transfert de 3,5 millions d’euros entre Gérone et l’Ajax. L’accord entre Gérone et Kiev prévoyait en effet que ce pourcentage à la revente ne s’appliquerait qu’à partir d’un montant de cinq millions d’euros ou plus.

Lundi, l’ailier droit s’est envolé pour les Pays-Bas afin de mener des discussions avec l’Ajax. Si les deux parties parviennent à s’entendre, l’opération peut être rapidement bouclée.