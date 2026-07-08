L’Ajax intègre à ses séances d’entraînement un joueur totalisant 246 matchs

Joël Veltman s'entraîne actuellement avec l'Ajax, selon les informations de Voetbal International. Le défenseur de 34 ans, auteur de 246 matchs sous le maillot ajacide, maintient ainsi sa condition physique à Amsterdam après avoir quitté Brighton & Hove Albion en fin de contrat.

Formé au club depuis 2001, il a disputé 246 matchs sous le maillot ajacide avant de rejoindre Brighton en 2020 contre un million d’euros. En six saisons en Angleterre, il a totalisé 191 rencontres.

« Six ans en Premier League, c’était un rêve. Je me sens apprécié, mais j’aimerais me lancer dans une belle aventure. C’est passionnant de voir ce que l’avenir me réserve, mais la flamme brûle toujours aussi fort », a-t-il déclaré en quittant le club anglais.

En tant que joueur libre, il cherche actuellement un nouveau club tout en maintenant sa condition physique avec l’équipe réserve d’Ajax. Des formations allemandes et espagnoles se sont déjà renseignées à son sujet, tandis qu’un retour aux Pays-Bas constitue une option sérieuse.

Le défenseur expérimenté a récemment démenti les rumeurs d’un retour définitif à l’Ajax. Si certains évoquaient l’opposition de sa femme Naomi à un come-back à Amsterdam, le joueur qualifie ces spéculations d’« absurdité totale ».

« Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez sur moi, que je suis le plus grand bon à rien qui soit. Tout ça m’est complètement égal. Il y a plein de choses auxquelles je n’ai jamais réagi. Mais si vous vous mettez à écrire sur ma femme ou mes enfants », a déclaré Veltman, indigné, lors d’un entretien avec SEG Stories.

Mi-juin, il avait d’ailleurs réagi avec cynisme sur les réseaux sociaux à la rumeur tenace selon laquelle sa femme ne serait pas favorable à un retour à l’Ajax : « Hahahahahaha et moi, je suis Saint-Nicolas. Fake news. »