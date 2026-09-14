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imago-sport-1080386518.jpgMN Press Photo
Bart DHanis

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L’Ajax frappe un grand coup et va rouvrir le contrat pour le « revaloriser considérablement »

Ajax

Dies Janse va prolonger son contrat à l’Ajax, rapporte Mike Verweij de De Telegraaf. Le défenseur central va signer jusqu’à la mi-2030 et « revaloriser considérablement » son engagement actuel.

Janse avait été prêté par l’Ajax au FC Groningue la saison dernière. Dans le grand Nord, il a fait forte impression, au point de susciter l’intérêt de la Belgique l’été dernier.

Le Club Bruges aurait tenté d’arracher le gaucher à l’Ajax, mais Jordi Cruijff ne voulait absolument pas coopérer à son départ.

Le directeur technique voit en lui le futur défenseur central de l’Ajax, même si Janse doit jusqu’ici se contenter d’un rôle de remplaçant cette saison.

Le défenseur de 20 ans doit composer cette saison avec Youri Baas et Daley Blind devant lui dans l’axe gauche de la défense. Il a toutefois pu disputer l’intégralité du match contre Telstar (victoire 4-0).

Natif de Zélande, Janse a été recruté par l’Ajax en 2020 pour trente mille euros en provenance du centre de formation du Sparta. Depuis, il a disputé neuf matches avec l’équipe première.

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