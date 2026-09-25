Ajax a bouclé l’exercice 2025/2026 avec un bénéfice net de 2,0 millions d’euros, malgré une saison sportivement décevante, selon les comptes annuels que le club amstellodamois publie ce vendredi. Cela représente une amélioration de pas moins de 39,3 millions d’euros par rapport à un an plus tôt, quand Ajax avait encore enregistré une perte nette de 37,3 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires net d’Ajax a augmenté de 10,2 millions d’euros pour atteindre 188,3 millions d’euros, soit une hausse de six pour cent. Selon le club, cette croissance s’explique principalement par l’augmentation des primes européennes liée à la participation à la Ligue des champions, alors qu’Ajax évoluait en Ligue Europa la saison précédente.

Dans le même temps, les coûts ont eux aussi continué d’augmenter. Les charges d’exploitation ont progressé de neuf millions d’euros pour s’établir à 206,5 millions d’euros, notamment en raison de la hausse des charges salariales dans le football professionnel liée à la participation à la Ligue des champions, ainsi que d’un certain nombre de contretemps financiers exceptionnels.

Fait notable, le directeur général Menno Geelen renonce à un bonus de sa propre initiative. D’après le rapport annuel, le conseil de surveillance lui avait accordé une part importante du bonus maximal possible de 125.000 euros, mais Geelen a décidé de ne pas en faire usage.

« Les objectifs personnels et organisationnels convenus ont été atteints », a déclaré Geelen. « Mais j’ai estimé que cela ne compensait pas les résultats sportifs très décevants de la saison passée ni les changements d’entraîneur intervenus sous ma responsabilité finale. »

Ajax cite notamment la compensation versée aux supporters après le match arrêté contre le FC Groningen et le licenciement de l’entraîneur principal en cours de saison. Le résultat opérationnel s’est ainsi établi à -18,2 millions d’euros, contre -19,4 millions d’euros lors de l’exercice 2024/2025.

Si Ajax affiche enfin de nouveau des comptes annuels dans le noir, c’est grâce à ses opérations sur le marché des transferts. Les ventes, entre autres, de Jorrel Hato à Chelsea, Brian Brobbey à Sunderland et Kenneth Taylor à la Lazio ont généré ensemble un résultat sur les ventes de joueurs de 65,5 millions d’euros.

Après déduction de 38,8 millions d’euros d’amortissements sur les indemnités de transfert, il est resté un solde positif des transferts de 26,7 millions d’euros. Un an plus tôt, ce solde s’élevait encore à -31,0 millions d’euros, ce qui permet à Ajax d’enregistrer sur ce poste une amélioration de 57,7 millions d’euros.

Sur le plan sportif, la saison a été nettement moins réussie. Ajax a terminé 32e de la phase de ligue de la Ligue des champions, a ainsi été éliminé avant la phase à élimination directe, puis a fini cinquième d’Eredivisie, avant de décrocher via les barrages un billet pour le deuxième tour de qualification de la Ligue Conférence.

Pour l’exercice 2026/2027, Ajax s’attend à ce que la participation à la Ligue Conférence au lieu de la Ligue des champions pèse sur le chiffre d’affaires, ce qui pousse le club à continuer de miser sur la maîtrise des coûts et la discipline financière.

Les transferts majeurs réalisés après le 1er juillet, notamment ceux de Sean Steur à Newcastle United et de Mika Godts au Paris Saint-Germain, vont toutefois donner une énorme impulsion au prochain résultat.