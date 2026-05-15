L’arrivée de Míchel sur le banc de l’Ajax semble désormais imminente. Selon le journaliste Matteo Moretto de Marca, le club amstellodamois a trouvé un accord verbal avec l’entraîneur espagnol de 50 ans, actuellement à la tête de Gérone.

La signature du contrat au Johan Cruijff ArenA interviendrait à l’issue de la saison de LaLiga, Girona, actuellement 15e, devant encore disputer deux rencontres.

Le directeur technique Jordi Cruijff est un admirateur de Míchel, lié à Gérone depuis 2021. Le Bayer Leverkusen avait également été pressenti pour le recruter, mais l’Ajax semble pour l’instant avoir les meilleures cartes en main.

Henk Spaan avait déjà évoqué cette semaine dans Het Parool l’arrivée du nouvel entraîneur. « Vendredi soir, j’ai reçu un coup de fil. En bref : Michel s’est mis d’accord avec l’Ajax il y a déjà une semaine. » Il reste toutefois prudent : « Je n’ai bien sûr pas pu vérifier », a déclaré Spaan.

Précédemment aux commandes du Rayo Vallecano, club où il a joué pendant dix-sept saisons, Míchel a également obtenu la promotion en Liga avec Huesca en 2020 et avec Gérone en 2022. Avec ce dernier, il a même atteint la Ligue des champions la saison dernière.

Cette saison, la situation est plus délicate : le club lutte pour son maintien, à seulement un point de la zone de relégation. Dimanche soir, les Catalans affronteront l’Atlético de Madrid, avant de recevoir Elche une semaine plus tard.

Míchel devrait succéder à Óscar García, lui-même entré en fonction en mars pour remplacer Fred Grim. L’Ajax avait confié les rênes à John Heitinga en début de saison, mais l’ancien défenseur a été limogé après des résultats insatisfaisants.