Manchester City affiche son optimisme malgré sa condamnation officielle par la Premier League anglaise, pour 114 des 115 chefs d'accusation retenus contre lui, en raison d'infractions financières.

Les clubs de Premier League anglaise réclament une sanction sans précédent contre Manchester City, après qu'il a été établi qu'il avait commis plus de 100 infractions aux règles financières.

De son côté, Manchester City s'est engagé à contester la décision de la commission jusqu'au bout, l'accusant d'adhérer aux « théories du complot en Premier League anglaise », et a déposé un recours pour faire annuler la condamnation.

L'agent du gardien Gianluigi Donnarumma a déclaré que son joueur et d'autres avaient reçu l'assurance que la « justice sportive » donnerait raison à Manchester City.

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Enzo Raiola a affirmé, dans des propos rapportés par le journal « The Sun » : « Le chaos autour de Manchester City va-t-il changer quelque chose ? Non, rien ne changera pour nous ni pour Donnarumma. »

Il a poursuivi : « Les nouvelles sortent régulièrement. Le club a parlé avec Gigi et tout le monde est serein. Il y a maintenant des matchs importants face à Liverpool et au Paris Saint-Germain, et ensuite la justice sportive suivra son cours. »

Il a ajouté : « Mais Donnarumma a reçu des assurances de la part de Manchester City. »

Donnarumma et les autres joueurs de Manchester City qui participaient à des matchs internationaux reprendront l'entraînement ce jeudi, en vue du match de Premier League anglaise de dimanche contre Liverpool.