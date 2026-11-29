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Le Real Madrid a concédé une défaite surprise face au Deportivo Alavés (1-2) au Santiago Bernabéu, laissant filer des points précieux dans la course au titre de Liga. Mais le résultat n'a pas été le seul sujet de polémique après la rencontre : José Mourinho a suscité des interrogations sur ses critères dans la gestion de ses joueurs, en remplaçant Arda Güler tout en laissant Vinícius Júnior sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final.

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Mourinho a décidé de sortir Güler à la 60e minute pour faire entrer Carlos Espí à sa place, mais le milieu turc n'a pas accepté la décision calmement et a affiché son mécontentement en quittant la pelouse. De quoi susciter l'étonnement, d'autant que Vinícius n'a pas non plus livré le niveau attendu, mais est resté sur le terrain jusqu'au terme de la rencontre.

L'émission « Carrusel Deportivo », sur la radio « Cadena SER », a débattu des conséquences de cette décision avec plusieurs journalistes et analystes, dont certains ont estimé que la colère de Güler était justifiée. Le débat est allé au-delà de la simple évaluation du changement, pour aborder le mécontentement croissant envers l'ailier brésilien et ses répercussions sur sa relation avec les supporters du Real Madrid.

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Le journaliste Chazarri s'est montré le plus virulent dans ses critiques : « Le public madridiste en a vraiment assez de Vinícius. Pourquoi ? Parce que c'est un très grand joueur, qu'il a beaucoup apporté au Real Madrid, et je ne le nie pas, mais il faut savoir quand se séparer des joueurs. Au Real Madrid, on ne t'attend pas un, deux ou trois matchs, surtout quand de longs mois passent sans que tu apportes quoi que ce soit. » Il a ajouté que la persistance de cette situation était fatale, car le joueur a aussi causé de nombreux problèmes, sur le terrain et en dehors, à plusieurs reprises.

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Le journaliste a estimé que la colère de Güler était compréhensible : « Je pense que Güler s'est senti victime d'une injustice. Il a eu le sentiment que tu le remplaçais parce que tu n'oses pas sortir ce joueur et que tu veux le garder, alors qu'il livre le même niveau que moi. » Pour Chazarri, le milieu turc a peut-être pensé que Mourinho traitait les joueurs selon des critères différents.

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Il a ajouté que les supporters avaient compris la même chose : « Les supporters ont sifflé Vinícius, parce que ce n'était pas une question de changement en lui-même. » Dans le même registre, l'émission a relayé le commentaire du journaliste Álvaro Romero sur la réaction des tribunes, expliquant que le public voulait exprimer son rejet du changement opéré par Mourinho, sans oser siffler directement l'entraîneur.

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Romero a souligné que Vinícius et Kylian Mbappé avaient été sifflés au Santiago Bernabéu, tout en estimant que la véritable colère visait la décision de remplacement.

À l'inverse, Jordi Martí a proposé une autre lecture, jugeant logique la volonté de Mourinho de retrouver le meilleur Vinícius : « Je trouve normal que Mourinho veuille récupérer Vinícius, tout comme Diego Simeone veut retrouver la meilleure version de Julián Álvarez. Les entraîneurs doivent de nouveau tirer profit de joueurs d'une telle valeur, comme Vinícius et Julián. »

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Yago de Vega s'est montré plus clair encore dans son opposition à la décision de Mourinho : « Il a maintenu Vinícius sur le terrain alors qu'il n'aurait pas dû rester. » Javier Herráez a conclu le débat en évoquant un possible changement dans les plans du technicien portugais concernant les postes offensifs : « Je pense que le joueur que nous verrons toujours sur le côté gauche à partir de maintenant sera Diomande. »

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