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L'affaire Negreira : Tebas dément les accusations de passivité de la Liga

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Espagne

Le journal El Debate a publié un rapport dans lequel il affirme que l'Union européenne n'a reçu aucune information de la part du gouvernement espagnol, du Conseil supérieur des sports, de la Fédération espagnole ou de la Liga depuis que l'affaire Negreira a été rendue publique, il y a 44 mois.

Mais Javier Tebas, président de la Liga, a démenti ces informations dans un message publié sur ses comptes de réseaux sociaux.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté les propos de Tebas, qui a précisé : « Ce qu'a publié le journal El Debate est faux. Les dates et les documents le prouvent. »

Il a affirmé : « L'affaire Negreira a été rendue publique le 15 février 2023. Et le 21 février, soit seulement six jours plus tard, j'ai envoyé, en ma qualité de président de la Liga, une lettre à l'UEFA au sujet de ces faits, accompagnée d'un rapport juridique, de documents relatifs aux paiements et d'un dossier de presse comprenant des couvertures de médias locaux et internationaux. »

Tebas a ajouté : « Par conséquent, il est faux de dire que la Liga s'est contentée de participer à l'affaire pénale. »

Il a insisté : « Nous nous sommes adressés à l'Union européenne de football six jours après avoir pris connaissance des faits, alors que d'autres ont eu besoin d'années, et de mois avant de démissionner du conseil d'administration de la Fédération espagnole. »

Il a poursuivi : « Avant de construire un autre récit sur un prétendu manquement de la part de la Liga, il aurait été préférable de vérifier les informations auprès de la Ligue. Les documents existent, portent des dates claires et réfutent ce récit. »


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