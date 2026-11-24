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La Fédération marocaine de football a publié un communiqué officiel concernant la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans l'affaire relative au recours déposé par la Fédération sénégalaise de football contre la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, au sujet de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

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Le Tribunal arbitral du sport avait rendu sa décision ce mardi 24 novembre 2026, en acceptant l'appel de la Fédération sénégalaise , annulant ainsi la décision de la Confédération africaine de football qui avait accordé la victoire 3-0 au Maroc, et rendant le titre à la sélection sénégalaise, sacrée après sa victoire 1-0 en finale.

Voici le texte du communiqué de la Fédération marocaine :

La Fédération royale marocaine de football a pris acte de la décision du Tribunal arbitral du sport, rendue ce mardi 24 novembre 2026 à Lausanne, en Suisse, concernant le recours introduit par la Fédération sénégalaise de football contre la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, relative à la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Dans ce cadre, la Fédération royale marocaine de football exprime son étonnement et sa désapprobation face à la non-prise en considération de sa demande, qui consistait à tirer les conséquences juridiques nécessaires des pratiques de nature à porter atteinte à l'intégrité et à la crédibilité de la procédure arbitrale, notamment l'existence avérée d'une communication entre l'arbitre allemand Ulrich Haas (ULRICH HAAS) et le président de la Fédération sénégalaise de football, 48 heures avant le prononcé de la décision.

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La Fédération royale marocaine de football relève également que la décision n'a pas tenu compte de l'orientation récemment consacrée par l'International Football Association Board (IFAB) et la Fédération internationale de football association (FIFA) au sujet des joueurs quittant le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, ainsi que des responsabilités et des sanctions disciplinaires qui en découlent.

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En conséquence, la Fédération royale marocaine de football affirme sa détermination à engager toutes les voies de recours légales disponibles pour contester la décision du Tribunal arbitral du sport.

Retour sur la crise de la finale

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La crise remonte aux dernières minutes du temps réglementaire, alors que le score était de 0-0, lorsque l'arbitre a accordé un penalty au Maroc, une décision qui a provoqué la colère des joueurs sénégalais et de leur entraîneur Pape Thiaw.

Plusieurs joueurs de la sélection sénégalaise ont alors quitté la pelouse pour regagner les vestiaires en signe de protestation, entraînant une interruption du match d'environ 10 minutes, avant que Sadio Mané n'intervienne pour convaincre ses coéquipiers et son entraîneur de revenir terminer la rencontre.

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À la reprise du jeu, le Maroc a eu une occasion en or de s'adjuger le titre, mais Brahim Díaz a manqué son penalty, tenté à la Panenka, le ballon terminant tranquillement dans les mains du gardien Édouard Mendy.

La rencontre est allée en prolongation, au cours de laquelle Pape Gueye a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal, offrant à son pays le deuxième titre de son histoire, sous le choc des supporters marocains qui attendaient le sacre de leur sélection à domicile.

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Deux mois après le match, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a pris une décision par laquelle il a déclaré le Sénégal forfait et accordé au Maroc une victoire sur tapis vert 3-0, en vertu de l'article 84 du règlement de la compétition.