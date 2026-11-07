Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

L'action de Diomande enflamme la polémique : le joueur de Valence a-t-il échappé à l'expulsion ?

FC Valence vs Real Madrid
FC Valence
Real Madrid
LaLiga
Yan Diomandé
Espagne
Côte d’Ivoire

dans la confrontation qui les oppose actuellement

Le site « Archivo VAR », spécialisé dans l'analyse des situations arbitrales, a tranché la polémique au sujet du tacle commis par l'Argentin Guido Rodríguez, joueur de Valence, sur la star du Real Madrid Yan Diomande, lors de la confrontation entre les deux équipes au stade Mestalla dans le cadre de la 12e journée du championnat espagnol, affirmant que l'incident ne justifie pas le recours au carton rouge direct.

Le site a précisé que Rodríguez est intervenu « en ciseaux », dans une tentative de couper la trajectoire du ballon, mais que Diomande a réussi à retirer rapidement son pied, sans subir d'entorse ni recevoir un coup caractérisé par un jeu violent, ce qui fait que la situation n'atteint pas le niveau de l'expulsion directe.

Malgré l'exclusion du bien-fondé du carton rouge, « Archivo VAR » a indiqué que le tacle constitue une faute justifiant l'attribution d'un coup franc, même si Rodríguez a réussi à toucher le ballon avant la collision avec son adversaire.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google