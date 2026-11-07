Le site « Archivo VAR », spécialisé dans l'analyse des situations arbitrales, a tranché la polémique au sujet du tacle commis par l'Argentin Guido Rodríguez, joueur de Valence, sur la star du Real Madrid Yan Diomande, lors de la confrontation entre les deux équipes au stade Mestalla dans le cadre de la 12e journée du championnat espagnol, affirmant que l'incident ne justifie pas le recours au carton rouge direct.

Le site a précisé que Rodríguez est intervenu « en ciseaux », dans une tentative de couper la trajectoire du ballon, mais que Diomande a réussi à retirer rapidement son pied, sans subir d'entorse ni recevoir un coup caractérisé par un jeu violent, ce qui fait que la situation n'atteint pas le niveau de l'expulsion directe.

Malgré l'exclusion du bien-fondé du carton rouge, « Archivo VAR » a indiqué que le tacle constitue une faute justifiant l'attribution d'un coup franc, même si Rodríguez a réussi à toucher le ballon avant la collision avec son adversaire.