À la fin de la semaine dernière, Münchner Merkur et tz avaient rapporté que le champion d’Allemagne record prévoyait de vendre cinq pour cent de ses parts au groupe allemand de chauffage et de refroidissement Viessmann. En contrepartie, les Munichois pourraient espérer des recettes à hauteur de 250 millions d’euros.

Jusqu’ici, l’association enregistrée détient 75 % des parts de la SA, les 25 % restants étant détenus à parts égales (8,33 %) par les entreprises Adidas, Audi et Allianz. Viessmann deviendrait ainsi le quatrième actionnaire du FCB, tandis que 70 % — et donc la majorité des voix — resteraient entre les mains de l’association et, par conséquent, des membres.

De toute façon, le Bayern n’a pas le droit de vendre plus de 30 % des parts de la SA sans devoir au préalable obtenir l’accord de ses propres supporters. « Nous avons convenu que nous ne vendrions pas plus de 30 %. Théoriquement, nous pourrions vendre cinq pour cent sans demander aux membres. Pour une part plus élevée, il nous faudrait une majorité des deux tiers. Et nous ne l’obtiendrons jamais », avait déjà expliqué le président d’honneur Uli Hoeneß en novembre 2025.

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Le FC Bayern devra-t-il attendre plus longtemps pour toucher ses millions ?

Selon un nouveau rapport de kicker, il faudra de toute façon encore un peu de temps avant qu’un accord entre le champion record et Viessmann ne soit trouvé. D’après les informations du magazine spécialisé, l’entrepreneur Max Viessmann et son Viessmann Generations Group ne sont pas pressés en ce qui concerne une entrée au capital.

Le FC Bayern ferait certes « énormément avancer » le dossier et voudrait absolument convaincre Viessmann, qui a vendu en 2023 son entreprise climatique Viessmann Climate Solutions à la société américaine Carrier pour douze milliards d’euros, de devenir actionnaire, mais un accord à court terme ne serait malgré tout pas en vue.

Même sans le statut d’actionnaire officiel, les Munichois et Viessmann travaillent en étroite collaboration depuis des années. Max Viessmann siège au conseil consultatif administratif depuis 2025. Une entrée à l’avenir est loin d’être exclue et, dans ce cas, un mandat au conseil de surveillance lui serait également assuré.

Un retard dans ce dossier signifierait également que la pluie de millions espérée par le Bayern tarderait encore à tomber. De toute façon, il n’a jamais été concrètement question d’un montant précis.