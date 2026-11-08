L’AC Milan trompe Justin Bijlow à deux reprises et repart de Gênes avec les trois points

L’AC Milan a remporté une victoire assez facile dimanche. Les Rossoneri se sont imposés 1-2 face au Genoa grâce à des buts inscrits tôt dans le match par Alphadjo Cissè et Christian Pulisic. Milan occupe provisoirement la quatrième place de Serie A, tandis que le Genoa est solidement installé à la treizième place.

Rien ne semblait menacer le Genoa lorsque le défenseur Johan Vázquez a reçu une passe de Justin Bijlow. Le Rotterdamois a vu son coéquipier hésiter suffisamment pour qu’Adrien Rabiot récupère le ballon dans une zone dangereuse et le transmette à Cissè, qui a marqué sans difficulté : 0-1.

Le deuxième but milanais est lui aussi venu d’une erreur défensive. Gonçalo Ramos s’est soudain retrouvé avec beaucoup d’espace et a gardé la tête froide pour servir Pulisic. Captain America a bien orienté le ballon sur son premier contrôle avant de ne laisser aucune chance à Bijlow d’une frappe au premier poteau.

Le Genoa n’a pas pu répliquer grand-chose, même si Milutin Osmajic a cru un instant ramener le score à 1-2. Son but a toutefois été refusé pour hors-jeu. Milan ne s’est pas non plus procuré d’autres grosses occasions avant la pause.

En seconde période, Milan a longtemps oublié de jouer au football. Ce n’était pas forcément nécessaire, compte tenu de son avance et du fait que le Genoa ne parvenait pas à empêcher la réduction du score. Mike Maignan a tout de même dû intervenir pour empêcher Vitinha de marquer.

Le Genoa a finalement réduit le score à 1-2 en fin de match grâce à Ellertsson, mais n’a pas pu arracher le nul. L’équipe de Daniele De Rossi s’incline ainsi de nouveau après trois victoires consécutives en championnat. Milan retrouvera la Serie A après la trêve internationale le 22 novembre, avec la réception de Frosinone. Le Genoa se rendra lui aussi à Frosinone ce jour-là.