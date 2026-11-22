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L'AC Milan a signé une victoire éclatante dimanche soir en Serie A. À domicile, les Milanais ont dominé Frosinone 5-1.

Frosinone a touché le poteau dès les deux premières minutes, mais le premier but est tombé juste après de l'autre côté. Gabriele Calvani a trompé son propre gardien : 1-0.

Un départ de rêve pour Milan, qui a doublé son avance au milieu de la première période. Gonçalo Ramos, qui avait envoyé une tête juste au-dessus du but peu auparavant, a conclu une contre-attaque fulgurante : 2-0.

Peu après, les visiteurs ont toutefois relancé le match. Patrizio Masini s'est retrouvé seul face au but et a marqué le 2-1. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur ce score.

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En seconde période, Milan devait donc défendre son avance. Mais après la pause, les Milanais ont, de façon quelque peu surprenante, creusé l'écart jusqu'à signer un score fleuve.

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Ardon Jashari a porté le score à 3-1 d'un geste de grande classe, avant qu'Alphadjo Cisse n'inscrive le quatrième but. Le 4-1 a semblé un instant devoir être annulé, mais le but a finalement été validé après l'intervention de la VAR.

Le score est même passé à 5-1. Christian Pulisic a joliment lobé le gardien Lorenzo Palmisani. L'ambiance était donc à la fête à San Siro, où les spectateurs ont assisté à une large victoire.

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Grâce à ces trois points, Milan retrouve la quatrième place de Serie A. Son retard sur le leader, la Lazio, est actuellement de cinq points.

Frosinone repart donc bredouille et s'incline pour la deuxième fois de suite. L'équipe occupe néanmoins toujours une honorable septième place en championnat.