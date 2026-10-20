L'Ivoirien Yan Diomandé a profité de l'absence du Brésilien Vinicius Junior, suspendu, pour livrer une prestation remarquée lors de la victoire du Real Madrid face à Séville sur le score de 4-1, après avoir inscrit un but et délivré une passe décisive, dans la rencontre qui les a opposés au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre du championnat d'Espagne.

Selon les statistiques du réseau « Opta », Diomandé, âgé de 19 ans et 338 jours, est devenu le plus jeune joueur du Real Madrid à marquer et délivrer une passe décisive lors d'un même match de championnat d'Espagne au XXIe siècle, dépassant le précédent record établi par l'Anglais Jude Bellingham à 20 ans et 51 jours.

Le brio de l'ailier ivoirien ne s'est pas limité à battre ce record, puisqu'il a contribué au but d'ouverture inscrit par le Turc Arda Güler après une contre-attaque rapide, avant de parachever le quadruplé de la formation madrilène d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, après que Séville eut réduit l'écart.

Diomandé a poursuivi ses prestations remarquables, en délivrant des passes décisives lors de deux matches consécutifs pour la première fois depuis ses débuts dans les cinq grands championnats européens, ayant offert une passe décisive face à la Roma en Ligue des champions, avant de rééditer l'exploit face à Séville, confirmant ainsi sa progression et sa capacité à faire la différence dans les grands matches.

Cette dernière performance du jeune ailier lui donne un sérieux coup de pouce dans la course à une place de titulaire au sein de l'effectif du Real Madrid, surtout alors que la concurrence s'intensifie en attaque et qu'il a su exploiter les minutes dont il a disposé en l'absence de Vinicius, l'un des éléments offensifs les plus en vue de l'équipe.

L'ascension de Diomandé intervient à un moment important, à l'approche du choc tant attendu face au Barça dans le Clasico, sa dernière prestation offrant au staff technique des options supplémentaires dans la composition de l'équipe, après avoir prouvé sa capacité à allier buts et passes décisives, au moment où il cherche à renforcer sa place au sein des rangs du club madrilène.