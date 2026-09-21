Le fait que Memphis Depay ait été écarté par le sélectionneur Xavi suscite l’étonnement chez Eljero Elia. Selon l’ancien ailier, le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas doit toujours être convoqué.

« On pourrait s’attendre à ce que Xavi lui donne une chance. Il est bien plus en forme maintenant que pendant la Coupe du monde, je pense. Et là-bas aussi, il a peu joué. Donc, il doit tout simplement avoir sa chance », juge Elia lundi dans Rondo sur Ziggo Sport.

« Est-ce que Memphis peut encore avoir de la valeur pour l’équipe des Pays-Bas ? Oui, absolument ! Avec tous ces jeunes. Ce n’est pas pour rien qu’il est le meilleur buteur », rappelle l’ancien international néerlandais, en référence aux 55 buts en 112 sélections de l’attaquant des Corinthians.

« La tragédie autour de Memphis, bien sûr, c’est qu’il a été confronté à des blessures lors de tous les grands tournois », soupire son voisin de plateau Wim Kieft. « Tu sais que tu peux toujours te reposer sur lui, à condition qu’il soit en forme. Ce n’est pas comme si Memphis était fini. Mais regardons d’abord comment ça se passe avec les autres garçons. »

Youri Mulder évoque un « signal fort » envoyé par Xavi à Memphis. « Tu vas bientôt jouer beaucoup de matches, tu peux aussi beaucoup faire tourner, et en plus un attaquant manque », fait référence l’analyste à Donyell Malen, blessé.

Xavi a trouvé difficile d’annoncer à Memphis qu’il était écarté de la sélection des Pays-Bas. « Je le connais bien. J’ai une bonne relation avec lui. Il l’a vraiment très bien pris. Il a réagi de manière très mature et il a totalement compris ma décision », a déclaré le sélectionneur lundi lors d’un point presse.

« Cela dit, le fait que Memphis ne soit pas dans le groupe actuellement ne signifie pas qu’il a déjà disputé son dernier match avec les Pays-Bas. « La porte n’est pas fermée. Ni pour Memphis, ni pour qui que ce soit. »