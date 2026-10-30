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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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L'absence de la star du Barça confirmée face à Alavés : la douleur de Raphinha attire l'attention

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
Jules Koundé
Raphinha
Espagne

Flick se tourne vers les éléments de la réserve

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Le FC Barcelone a bouclé ce vendredi, à la cité sportive Joan Gamper, sa dernière séance d'entraînement en vue de recevoir le Deportivo Alavés, demain samedi, dans le cadre de la 11e journée de Liga.

Le journal Mundo Deportivo a indiqué que Jules Koundé figurait parmi les grands absents de la séance d'entraînement, et qu'il n'entre donc plus dans les plans pour ce match.

Le défenseur français n'a pas pu s'entraîner avec le groupe de toute la semaine et ne sera pas prêt à temps pour affronter l'Alavés.

L'absence de Koundé s'ajoute à celle de trois autres défenseurs touchés par des blessures, à savoir Eric García, Andreas Christensen et Xavi Espart, tandis que Dani Olmo et Roony Bardghji complètent la liste des absents.

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31 oct. 2026

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Face aux problèmes que connaît le club catalan au niveau de la défense, l'entraîneur Hansi Flick a de nouveau fait appel à certains éléments de la réserve.

Ont ainsi pris part aux entraînements Guille Fernández, le latéral droit âgé de 19 ans, ainsi qu'Álex Campos, le défenseur central droit âgé de 18 ans.

Il semble que le duo ait des chances d'intégrer la liste des joueurs convoqués pour le match. Campos était déjà apparu dans les listes du Barça lors des rencontres face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Les joueurs ont effectué les exercices à un rythme élevé et avec une grande intensité, en se fixant un objectif clair : renouer avec la victoire et conserver la tête du championnat d'Espagne.

Ibrahima Toncara, milieu de terrain âgé de 16 ans, capable de jouer au poste de milieu intérieur ou de meneur de jeu, a lui aussi continué de participer aux entraînements.

Le gardien Max Bonfill, portier de l'équipe des jeunes, a également pris part à la séance, mais il s'est entraîné aux côtés de Joan García, Wojciech Szczęsny et Dominik Livaković.

La séance d'entraînement a débuté par de courts matchs entre les joueurs, dont l'intensité a augmenté progressivement, avant le départ des représentants des médias des installations sportives, ceux-ci n'étant autorisés à suivre les entraînements des joueurs du Barça que pendant 15 minutes seulement, la période ouverte aux journalistes.

Lors d'un duel pour un ballon, Raphinha a ressenti une douleur à la suite d'un choc involontaire avec Fermín López, qui s'est empressé de lui présenter aussitôt ses excuses.

Après quelques instants d'inquiétude et d'incertitude, le joueur brésilien a levé le pouce pour signifier qu'il allait bien, avant de reprendre les entraînements normalement et à pleine puissance.

Hansi Flick devra trouver les solutions appropriées pour remédier à la crise de la défense, durement frappée par les multiples blessures dont souffre l'équipe.

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