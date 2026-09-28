Kylian Mbappé mérite-t-il le Ballon d'Or ? Trois obstacles menacent le rêve du Français

Les buts suffisent-ils à eux seuls pour remporter la plus prestigieuse distinction individuelle du football mondial ? Une question qui s'impose avec force cette saison, et Kylian Mbappé est au cœur de la réponse.

La star française, qui a battu tous les records de buts possibles et a inscrit son nom comme meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, se retrouve aujourd'hui face à un étrange paradoxe : plus il se rapproche du rêve, plus le Ballon d'Or s'éloigne de lui. Que se passe-t-il dans les coulisses de cette course ? Et pourquoi le trophée n'est-il plus garanti pour le prodige parisien ?

En France, où tout se mesure à l'aune d'une balance précise, la compétition n'est plus jouée d'avance, elle s'est transformée en une bataille ouverte, régie non seulement par les chiffres, mais aussi par les titres, la régularité, et même par ce qui se joue à l'intérieur du vestiaire de l'équipe de France elle-même.

Des chiffres légendaires, sans couronne

Kylian Mbappé entre dans la course au Ballon d'Or cette année comme l'un des principaux prétendants à un premier sacre dans sa carrière, lors de la cérémonie tant attendue qui se tiendra dans quelques semaines dans la capitale britannique, Londres.

Et malgré une première saison sous le maillot du Real Madrid soldée par un bilan vierge de titres collectifs, sa moisson individuelle a été exceptionnelle à tous les égards.

Il a terminé la saison meilleur buteur de la Liga et meilleur buteur de la Ligue des champions, avant de réaliser l'exploit le plus retentissant l'été dernier en s'installant sur le trône de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde.

Mais le football ne se résume pas à l'individu. Le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions et celui de l'équipe d'Espagne en Coupe du monde ont bouleversé tous les équilibres et enflammé la bourse des candidatures, ouvrant la porte à des concurrents qui possèdent ce qui manque à Mbappé : les titres.

Yamal, l'adversaire qui a tout

Parmi ces concurrents se détache un nom qui inquiète désormais tous les fans de Mbappé : Lamine Yamal, le talent du Barça, qui s'estime le plus légitime pour cette distinction individuelle, et l'a déclaré à plusieurs reprises.

Le jeune ailier espagnol n'est plus un simple talent en devenir, il est devenu un rival direct doté de deux armes redoutables : les chiffres et les titres.

Yamal a mené le Barça au sacre en Liga et en Supercoupe d'Espagne, et il a été l'un des principaux artisans du titre de l'Espagne en Coupe du monde, où il a joué un rôle central qui ne peut être ignoré.

La liste ne s'arrête pas à Yamal, car la course compte des noms de premier plan, tels que Rodri Hernández, Ousmane Dembélé, sacré en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia et l'Anglais Harry Kane, qui a terminé la saison comme meilleur buteur du continent européen.









Trois obstacles internes qui menacent le rêve de Mbappé

Comment ce duel acharné est-il perçu en France ? À cette question répond le célèbre journaliste français de RMC Sport, Arthur Perrot, qui a affirmé que la compétition est cette année plus ouverte que jamais.

Perrot a déclaré dans des propos exclusifs : « Il y a de nombreux joueurs de premier plan qui se disputent le trophée, et Mbappé en fait partie sans le moindre doute. Il a écrit l'histoire cet été en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, et il a livré des performances exceptionnelles avec le Real Madrid, mais il se heurte à trois obstacles majeurs qui pourraient le priver du rêve. »

Premier obstacle : la malédiction des titres absents

L'absence de titres collectifs constitue le critère le plus décisif dans le vote du Ballon d'Or. Le jury et les journalistes ne récompensent pas seulement le buteur, mais aussi le champion qui mène son équipe sur les podiums, ce que Mbappé n'a pas fait cette saison.

Deuxième obstacle : le manque de régularité

Malgré ses chiffres extraordinaires, on reproche à Mbappé de ne pas avoir maintenu son niveau tout au long de la saison, comparé à des concurrents comme Yamal et Dembélé, qui ont conservé une courbe ascendante et déterminante dans les grands matchs décisifs.

Troisième obstacle : une rivalité interne franco-française

C'est l'obstacle le plus complexe ; car la concurrence n'est plus seulement externe, elle est devenue franco-française par excellence, avec l'entrée en force dans la course de son compatriote et ancien ami Ousmane Dembélé, après sa saison historique avec le Paris Saint-Germain.

Des déclarations qui attisent la discorde dans le camp des Bleus

Des rapports de presse français ont dévoilé des coulisses palpitantes qui se jouent derrière les portes closes en France, et qui pourraient influer sur les chances de Mbappé dans la course au Ballon d'Or.

En France, la presse évoque beaucoup les échanges qui ont eu lieu entre Mbappé et Dembélé ; Mbappé a déclaré publiquement qu'il était le favori le plus solide et qu'il méritait le Ballon d'Or, et Dembélé a répliqué que lui aussi avait travaillé dur pour l'obtenir et qu'il méritait la reconnaissance, malgré le fait qu'il n'était pas donné pour grand favori au départ.

Cet échange de déclarations a créé un climat de confusion et de tension manifeste entre les joueurs, une situation qui n'est toujours pas entièrement résolue à ce jour et dont les répercussions se sont étendues jusqu'à l'intérieur du camp de l'équipe de France.

En résumé, Mbappé possède toutes les qualités individuelles pour remporter le trophée, mais l'issue ne dépend plus de lui seul. Le Ballon d'Or, cette année, ne se jouera pas uniquement sur les buts, mais aussi sur les titres, la stabilité et les relations sur le terrain comme en dehors.







