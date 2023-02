Kylian Mbappé après PSG- Bayern Munich (1-0) : « On n’est pas du tout abattus »

L'attaquant parisien a insisté sur le fait que rien n'était perdu et que son équipe avait encore toutes les chances de se qualifier.

Sa participation a rythmé les derniers jours du PSG et redonné de l'espoir à tout un club. Diminué par une lésion à une cuisse, le Français a tout fait pour revenir à temps et tenté d'aider son équipe. Et malgré la défaite face au Bayern Munich, son entrée a littéralement changé le visage de son équipe. Comme un (vice) capitaine, il est venu sonner la charge et dire que son équipe était toujours en vie.





Le PSG s’incline seulement 1-0, ça laisse de l’espoir…

Bien sûr il y a toujours de l’espoir, ce n’est qu’un match aller, ça se joue sur deux matchs. On le savait avant le match et on le sait encore plus maintenant. On va travailler, récupérer tout le monde et essayer de recommencer à gagner, déjà c’est important et arriver là-bas pour se qualifier. On a perdu que 1-0 et il n’y a plus cette règle du but à l’extérieur. Si on joue notre football offensif et qu’on marque une fois, on revient à égalité. Après, il faudra jouer avec ce qu’on a dans le pantalon pour aller remporter la victoire et la qualification là-bas.





Comment vous sentez-vous physiquement ?

(Il fait la moue) Du mieux que je peux. Je ne suis pas à 100% mais je me sentait suffisamment bien pour essayer aider les copains et jouer un petit peu.





Comment avez-vous vécu l’incertitude concernant votre participation ?

De base, je ne devais pas revenir. J’ai tout essayé, tenté de tout mettre de mon côté pour ne pas avoir de regrets. J’aurais aimé jouer ce match (en entier). Ce sont des matchs qu’on a envie de jouer, pour lesquels on travaille. Regarder la première du banc de touche, c’est très difficile. Aujourd’hui, j’avais que trente minutes à donner. J’ai tout donné. Je vais essayer de bin récupérer pour être le plus performant possible.





Qu’est-ce que vous a demandé Christophe Galtier ?

Il m’a demandé d’être le plus déterminant possible et d’apporter un élan à l’équipe. J e pense qu’elle en avait besoin maintenant je n’ai pas réussi, on n’a pas réussi à changer le score. Il y a des motifs d’espoirs car on commence à récupérer toute notre équipe, on était quand même décimé par les blessures. L’objectif c’est que tout le monde prenne soin de soi et que l’on récupère tout le monde à 100% pour aller là-bas et avoir une réelle chance de se qualifier.





On a l’impression que sans Kylian Mbappé, ce PSG ne fait non seulement plus peur, mais il ne fait plus mal non plus...

C’est faux car aujourd’hui on quand-même joué contre une bonne équipe. Prenez n’importe quel club, il sera meilleur quand son équipe est au complet. C’est simple, ça ne s’applique pas qu’au PSG. Enlevez des bons joueurs du Bayern, ils joueront moins bien, c’est le football qui est comme ça. Mais bon, on est tous ensemble et je suis convaincu qu’on peut faire quelque-chose de bien si on est tous en bonne santé et qu’on bosse bien les trois prochaines semaines.





C’est ce message qui est passé dans le vestiaire ?

Bien sûr, on n’est pas du tout abattus. On a perdu 1-0, ce n’est pas un score favorable, mais on a encore toutes nos chances pour se qualifier.





Avez-vous été surpris par le fait que le Bayern est une telle main mise sur la première période ?

Surpris, un peu. Une équipe comme le PSG est une équipe qui doit dominer, on n’a pas l’habitude d’être dominé. En seconde période, on a vu que quand on joue avec beaucoup plus de personnalité, on les met en difficulté et on est capable de marquer des buts et d’être dangereux.





A quel point était-ce important pour vous d’être là ce soir ?

Parce que j’ai rêvé de ces parties là, je vis pour ces parties là. Un joueur de foot rêve de ces matchs-là. C’est les meilleurs joueurs du monde qui sont, je pense qu’il y avait une belle brochette ce soir au stade. Me confronter aux meilleurs c’est tout ce que j’aime. C’est sûr que j’étais très frustré de ne pas pouvoir jouer.





Qui sera le favori pour le second match ?

C’est le Paris Saint-Germain, toujours !