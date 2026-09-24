Kvaratskhelia : grâce à Enrique, je suis désormais capable d'entraîner

Khvicha Kvaratskhelia s'est imposé avec force sur la scène du football d'élite la saison dernière, après que l'ailier géorgien a rejoint le Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal de la saison 2024-2025 pour 85 millions d'euros. Et si la phase d'adaptation initiale n'a pas été facile, il a brillé de manière remarquable lors de sa deuxième année en France, en particulier dans les derniers mètres de la saison, où il a joué un rôle décisif dans le parcours de son équipe vers le sacre en Ligue des champions pour la deuxième année consécutive.

Une grande partie du mérite en revient à son entraîneur Luis Enrique, qui bénéficie d'une grande estime et de larges éloges de la part du joueur surnommé « Kvaradona ».

À ce sujet, le joueur géorgien déclare : « Je pense avoir beaucoup appris de lui. Je me suis nettement amélioré, tant sur le plan mental que physique, et ma compréhension du jeu s'est considérablement approfondie sous sa supervision et ses conseils. »

Kvara a ajouté avec humour, selon les propos rapportés par le journal «Sport » : « Grâce à tout ce que j'ai appris de lui, je peux dire que je suis désormais qualifié pour être moi-même entraîneur aujourd'hui », soulignant l'immense influence du technicien espagnol sur ses performances.

Il a poursuivi : « Être à ses côtés, c'est apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Il vous change et vous fait progresser sur les plans mental, physique et psychologique. Il vous donne des leçons en permanence pour que vous soyez toujours prêt : si vous n'avez qu'une seule minute pour jouer, vous devez être prêt. »

Il a ajouté : « Avec Luis Enrique, il vous suffit d'écouter ce qu'il dit, de suivre ses consignes et de donner le meilleur de vous-même à 100 % sur le terrain. »

Rappelons que Kvaratskhelia fait partie des 30 candidats au Ballon d'Or de cette année, même si ses chances de le remporter paraissent minces, en raison de la présence d'autres noms prestigieux en lice pour cette récompense de renom, tels que Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Harry Kane.

Néanmoins, si l'on s'en tient aux seuls chiffres, il peut rivaliser avec n'importe quel joueur : il compte à son actif 10 buts et 6 passes décisives en Ligue des champions, la compétition qu'il a remportée après avoir joué un rôle central lors des deux demi-finales face au Bayern Munich et de la finale face à Arsenal.

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