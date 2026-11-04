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Ligue Conférence
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Kuopion PS - La Gantoise en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

KuPS vs La Gantoise
KuPS
La Gantoise
Ligue Conférence

En Conference League, le Kuopion PS affronte le KAA Gent. Mais quelle chaîne diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Kuopion PS - KAA Gent : heure du coup d’envoi

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Ligue Conférence - Journée 3
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Le match entre Kuopion PS et KAA Gent débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Kuopion PS - KAA Gent en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

L’actualité de la semaine : où en sont Kuopion PS et KAA Gent ?

Kuopion PS aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-0 contre AC Oulu en Veikkausliga. Sur ces cinq rencontres, l’équipe a inscrit cinq buts et en a encaissé sept. Sa victoire 2-0 contre Vaasa PS constitue un point positif et montre que Kuopion PS est capable de ne pas encaisser de but.

KAA Gent affiche deux victoires, aucun nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Le club s’est récemment incliné 2-0 contre Lommel en Jupiler League. Sa victoire 4-0 contre RSC Anderlecht a été particulièrement marquante et souligne la force offensive de l’équipe. Au total, Gent a encaissé sept buts et en a marqué sept sur cette période.

KUP

KUP - Forme

VPS
V2-0
BOR
D2-0
HJK
N2-2
GNI
N1-1
ACO
D2-0
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
GNT

GNT - Forme

AGF
V1-0
UNR
D3-3
BRA
D2-0
AND
V4-0
LOM
D2-0
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Kuopion PS - KAA Gent : compositions d’équipe

KuPS vs La Gantoise Équipes probables

Entraineur

  • M. Nuutinen

Kuopion PS - KAA Gent : forme du moment

KUP

KUP - Forme

VPS
V2-0
BOR
D2-0
HJK
N2-2
GNI
N1-1
ACO
D2-0
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
GNT

GNT - Forme

AGF
V1-0
UNR
D3-3
BRA
D2-0
AND
V4-0
LOM
D2-0
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Kuopion PS - KAA Gent : bilan des confrontations directes

Kuopion PS - KAA Gent : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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