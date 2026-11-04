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Kuopion PS - KAA Gent : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 12:45 Savon Sanomat Areena

Le match entre Kuopion PS et KAA Gent débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Kuopion PS - KAA Gent en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

L’actualité de la semaine : où en sont Kuopion PS et KAA Gent ?

Kuopion PS aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-0 contre AC Oulu en Veikkausliga. Sur ces cinq rencontres, l’équipe a inscrit cinq buts et en a encaissé sept. Sa victoire 2-0 contre Vaasa PS constitue un point positif et montre que Kuopion PS est capable de ne pas encaisser de but.

KAA Gent affiche deux victoires, aucun nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Le club s’est récemment incliné 2-0 contre Lommel en Jupiler League. Sa victoire 4-0 contre RSC Anderlecht a été particulièrement marquante et souligne la force offensive de l’équipe. Au total, Gent a encaissé sept buts et en a marqué sept sur cette période.

Kuopion PS - KAA Gent : compositions d’équipe

Kuopion PS - KAA Gent : forme du moment

Kuopion PS - KAA Gent : bilan des confrontations directes

Kuopion PS - KAA Gent : les classements