Kraay dévoile au sein de Feyenoord qui n'apprécie guère Robert Eenhoorn

Le Feyenoord s’attache à trouver un successeur à Dennis te Kloese, directeur technique et général, qui quittera le stade De Kuip en fin de saison. Dans l’émission « Voetbalpraat », les débats portent sur la recherche par le club rotterdamois du candidat idéal pour ce poste à haute responsabilité.

Dans l’émission d’ESPN, les experts s’interrogent : ne serait-il pas plus logique de nommer d’abord un directeur général ? « Bien sûr, c’est la marche à suivre idéale, mais je pense que Feyenoord est tout simplement très pressé », analyse l’ancien défenseur Kees Luijckx.

« Dans un monde idéal, c’est la bonne marche à suivre », renchérit Kees Kwakman. « Mais souvent, ce n’est jamais le bon moment quand on recherche des personnes pour ce genre de postes. En général, c’est qu’il y a un problème. »

Pour le poste de directeur général, l’ancien dirigeant de l’AZ Robert Eenhoorn tient la corde, comme le confirme Hans Kraay junior : « Je ne l’appelle pas exprès à ce sujet. » L’analyste souhaite toutefois s’exprimer au sujet de Toon van Bodegom, président du conseil de surveillance du Feyenoord. « Il n’est pas très enthousiaste à son sujet. Mais je dirais qu’il ne s’agit pas de savoir qui est sympathique ou non, mais qui est le meilleur. »

Concernant le poste de directeur technique, Kraay évoque Dévy Rigaux, actuel directeur sportif du Club Bruges, comme favori. « Martijn Krabbendam affirme l’avoir déjà vu à deux reprises en compagnie de représentants de Feyenoord. Il semble jouir d’une bonne réputation », ajoute-t-il.

Le présentateur Yordi Yamali précise le profil de Rigaux, déjà lié au Feyenoord : « Il est intervenu au Club Bruges. Nicky Hayen était alors entraîneur, et il a sorti le club du marasme. Pourtant, la situation a commencé à déraper. Alors que personne n’y croyait, Ivan Leko a été nommé. »

« Il a ensuite clairement indiqué, lors d’une interview sans détours, qu’il fallait toujours anticiper ce genre de choses. Aujourd’hui, ils ont de réelles chances de remporter le titre », ajoute Yamali.

Selon Feyenoord Transfermarkt sur X, Oliver Ruhnert serait également pressenti pour le poste technique. Des discussions ont récemment eu lieu avec les deux candidats et, d’après les informations disponibles, une proposition concrète serait déjà sur la table. Ruhnert est actuellement libre de tout engagement après son départ du 1. FC Union Berlin, où il a occupé pendant plusieurs années diverses fonctions, notamment celles de directeur du football professionnel et de responsable du recrutement.