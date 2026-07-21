Kraay a entendu des commentaires élogieux au sujet du transfert de l'Ajax : « Il ne ressemble pas à Messi, mais… »

Hans Kraay junior attend avec impatience le coup d’envoi de la nouvelle saison de l’Eredivisie de la Vriendenloterij. Le journaliste et analyste est particulièrement curieux de découvrir le nouvel attaquant de l’Ajax, comme il le révèle dans sa chronique pour Voetbal International.

« J’ai hâte ! », s’exclame Kraay dans son article. « Je suis actuellement au Mexique avec ma femme, où j’ai rencontré quelques passionnés de football qui soutiennent Al-Hilal et qui ne tarissent pas d’éloges sur Marcos Leonardo, le nouvel attaquant de l’Ajax. »

Kraay, toujours enthousiaste, poursuit : « Ils disent : “Il n’est pas Messi, mais c’est un aimant dans la surface adverse. Il ne marque pas de loin ni ne dribble sept joueurs, mais ses buts valent tous pour un.” »

Kraay a aussi entendu dire que l’Ajax allait prendre « un plaisir incroyable » avec Leonardo. « Je suis curieux de voir ça. J’ai toutefois l’impression que, même si les joueurs de l’Ajax sont plutôt enthousiastes à propos des méthodes d’entraînement de Míchel – ce qui arrive souvent pendant la préparation –, ils pourraient bien placer la barre un peu plus haut à Amsterdam. »

Míchel a récemment déclaré que l’Ajax ne devait pas terminer à nouveau avec 28 points de retard sur le PSV. Une déclaration étrange, estime Kraay. « J’espère de tout cœur que Jordi Cruijff lui a bien fait comprendre qu’à l’Ajax, il faut être champion et que cela vaut également pour la saison à venir. »

« À l’Ajax, il n’y a pas d’excuses, pas d’années de transition, pas d’année intermédiaire, mais la philosophie de Jordi Cruijff : nous sommes l’Ajax, nous devons être champions. Gracias », conclut Kraay dans son intervention sur l’Ajax.