Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a laissé planer le doute sur le poste de gardien de but pour la réception de Leipzig, demain samedi, en raison des incertitudes entourant la disponibilité du gardien et capitaine de l'équipe, Manuel Neuer.

Lors de la conférence de presse d'avant-match tenue ce vendredi, Kompany a déclaré : « Manuel ne s'est pas entraîné hier, ce qui signifie que nous devons évaluer ses sensations et faire le point sur son état aujourd'hui. Nous n'avons pas plus d'informations que cela. »

Et d'ajouter : « Je ne veux pas jouer au médecin. La blessure se situe au pied, pas à la cuisse ni à l'épaule, et cela ne prendra pas beaucoup de temps. Qu'il revienne demain ou la semaine prochaine, nous verrons bien. Il doit d'abord se sentir mieux et reprendre les entraînements dès qu'il le pourra, et à ce moment-là cette étape sera terminée. »

Selon la chaîne « Sky Sport », la décision a été prise en fin d'après-midi de titulariser le jeune gardien Jonas Urbig face à Leipzig, le portier chevronné de 40 ans manquant ainsi la rencontre après avoir également été absent de la dernière séance d'entraînement.

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Neuer avait déjà manqué pour blessure la rencontre face aux Norvégiens du Viking, qui s'était achevée sur un match nul spectaculaire (3-3). Kompany avait alors déclaré : « Manu ne s'entraîne pas aujourd'hui car il a ressenti des douleurs au pied », ouvrant la porte à Urbig pour garder les buts du géant bavarois lors de ce match également.

Cela survient après la grossière erreur commise par Neuer lors du match nul du Bayern Munich lors de la dernière journée face à Augsbourg (2-2), sa bévue ayant entraîné l'encaissement du but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, ce qui a déclenché de nombreux débats sur sa légitimité à continuer de garder les buts du géant bavarois.

Rappelons que le Bayern Munich occupe la troisième place du championnat d'Allemagne avec 11 points, à deux longueurs du leader Fribourg.