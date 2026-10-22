Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a reconnu la difficulté de la rencontre face à Arsenal, après que le club bavarois s'est contenté d'un match nul 2-2 sur la pelouse de l'Allianz Arena, un résultat qui a laissé le technicien belge partagé entre la déception d'avoir laissé filer la victoire et la satisfaction des occasions créées par ses joueurs face à l'un des principaux concurrents de la Ligue des champions.

Malgré sa conviction que le Bayern était en mesure de faire basculer le match en sa faveur, Kompany n'a pas exclu que le résultat soit juste, au vu des périodes durant lesquelles Arsenal a imposé sa supériorité, avant d'arracher le but égalisateur dans les dernières minutes.

L'entraîneur du Bayern a déclaré, dans des propos rapportés par le journal «Mundo Deportivo» : « Nous sommes dans une phase où nous disputons un très grand nombre de matchs, nous devons donc tourner la page de cette rencontre rapidement et penser au prochain match. Nous avons affronté un adversaire solide, nous l'avons ressenti et nous l'avons vu clairement. »

Kompany regrette le but égalisateur

Le technicien belge a évoqué les occasions qui se sont présentées à son équipe, soulignant que le Bayern a créé des occasions dangereuses qu'il ne s'attendait pas à obtenir en si grand nombre, mais qu'il a perdu une partie de son élan durant les dernières minutes.

Il a ajouté : « Je pense que nous avons eu de bonnes périodes dans le match, et nous avons créé quelques occasions nettes que je ne m'attendais pas à obtenir. Il est regrettable que nous ayons souffert durant les 10 ou 15 dernières minutes, ce qui nous a fait perdre un peu d'élan. »

Il a poursuivi : « Nous avons senti que nous étions capables de gagner, et nous le méritions peut-être, mais l'adversaire était très solide, et le match n'a été acquis à aucun moment. Le but égalisateur que nous avons encaissé dans les dernières minutes était regrettable. »

Kompany a expliqué que la lutte sur le terrain était largement équilibrée, les deux équipes alternant le pressing et les tentatives d'atteindre le dernier tiers offensif, mais il a estimé que le Bayern avait réussi à atteindre les zones dangereuses à de nombreuses reprises.

Il a déclaré : « Arsenal a pressé avec la même intensité que nous, et nous avons été dangereux dans ces moments-là. Nous n'avons pas toujours réussi à choisir le bon timing pour atteindre le dernier tiers, mais je pense que nous avons atteint ces zones plus souvent qu'Arsenal, et que nous avons créé le danger, avec notamment deux ou trois occasions durant lesquelles nous avons bénéficié d'une supériorité numérique. »

Une reconnaissance de la supériorité d'Arsenal sur certaines périodes

Malgré son regret d'avoir perdu deux points, Kompany a refusé de présenter le match comme une domination totale du Bayern Munich, insistant sur le fait qu'Arsenal avait imposé sa supériorité à certains moments de la rencontre.

Il a déclaré : « Nous avons affronté un adversaire de très haut niveau, et je ne dirai pas que l'une des deux équipes a dominé de manière absolue, car Arsenal a aussi eu des périodes durant lesquelles il a été la meilleure des deux. Le résultat est peut-être juste, même si nous avons créé des occasions plus nettes. »

Kompany explique le secret du danger que représente Harry Kane

L'entraîneur du Bayern a salué les rôles qu'assume Harry Kane, élu homme du match après avoir inscrit un but et délivré une passe décisive à Alphonso Davies, affirmant que l'intelligence de l'attaquant anglais dans ses déplacements et ses changements de position offre à l'équipe des solutions offensives supplémentaires.

Il a expliqué : « Kane possède un instinct particulier qui lui permet de savoir quand décrocher et quand se déplacer vers d'autres zones du terrain. Je pense qu'Arsenal a fait quelque chose de similaire avec ses attaquants aujourd'hui, et cela complique énormément la tâche des défenseurs, car ils ne peuvent pas surveiller un joueur fixe à un seul poste. »

Kompany a conclu son propos en soulignant que les déplacements de Kane lui offrent de l'espace pour exploiter ses qualités de passeur, déclarant : « Lorsque les deux défenseurs centraux montent pour presser et que Harry dispose d'un peu de temps avec le ballon, il peut montrer sa grande qualité à travers des passes longues et précises, ce qui nous aide à franchir la ligne défensive et à créer des occasions dangereuses. »

Avec ce résultat, le Bayern Munich a porté son total à 5 points après trois journées de Ligue des champions, avant sa rencontre attendue face à l'Atlético Madrid le 3 novembre, un nouveau test pour le club bavarois face à un adversaire solide.