Le Grec Konstantinos Karetsas, nouvelle recrue du Borussia Dortmund, a attiré tous les regards lors de sa première apparition avec l'équipe face au Bayern Munich en Supercoupe d'Allemagne, malgré la défaite des siens sur le score de 2-1.

Karetsas a été titularisé lors de cette rencontre disputée au stade « Signal Iduna Park » et a livré des séquences techniques remarquables, mettant en évidence ses qualités dans le dribble, la création du jeu et la passe, ce qui lui a valu la sympathie des supporters de Dortmund, qui ont réagi à ses initiatives à plusieurs reprises.

Karetsas a rejoint le Borussia Dortmund cet été en provenance du club belge de Genk pour 30 millions d'euros, après s'être distingué de façon remarquable avec l'équipe première à un jeune âge et avoir réussi à laisser une empreinte évidente la saison dernière.

Le journal «Bild» a révélé que le Belge Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a affiché une vive admiration pour le joueur âgé de 18 ans à l'issue de la confrontation entre les deux équipes en Supercoupe.

Le correspondant de « Bild » chargé du Borussia Dortmund, Michel Schröder, a expliqué qu'il avait croisé Kompany dans les couloirs du stade après le match et qu'il avait échangé avec lui au sujet de Dortmund, l'entraîneur du Bayern Munich lui faisant part de son admiration pour la nouvelle recrue Karetsas.

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Schröder a indiqué que Kompany lui avait confié que le joueur grec, qui a grandi en Belgique et évoluait auparavant à Genk, était « très bon », précisant qu'il lui avait conseillé de le suivre de près.

Le correspondant de « Bild » a ajouté que la manière dont Kompany parlait de Karetsas laissait entendre qu'il connaissait le joueur depuis longtemps, soulignant que l'entraîneur du Bayern « l'apprécie beaucoup ».

Karetsas s'était illustré avec Genk la saison dernière, après avoir délivré 11 passes décisives en championnat belge, tout en inscrivant deux buts et en délivrant cinq autres passes décisives lors des 11 matchs qu'il a disputés en Ligue Europa.

L'admiration pour le joueur ne s'est pas limitée à Kompany, puisque le correspondant de Dortmund estime que Karetsas possède les atouts qui le prédisposent à devenir l'une des principales vedettes de l'équipe dans les années à venir, et qu'il pourrait même rapidement se muer en l'un des joueurs préférés des supporters du club.

Les éloges de Kompany à l'égard de Karetsas interviennent quelques jours seulement après sa première apparition face au Bayern Munich, ce qui reflète l'ampleur de l'impression laissée par le jeune joueur lors de cette confrontation face au champion d'Allemagne, malgré son incapacité à conduire Dortmund vers l'évitement de la défaite et la conquête du titre de la Supercoupe.