« Koeman semble pris de panique lorsqu’il est soudainement aligné en pointe avec les Oranje. »

Valentijn Driessen et Mike Verweij tranchent : Donyell Malen plutôt que Memphis Depay. Pour les deux journalistes du De Telegraaf, le sélectionneur Ronald Koeman doit aligner Malen en attaque pour le premier match de la Coupe du monde contre le Japon, dimanche.

Samedi, en conférence de presse, Koeman a simplement indiqué que Memphis « pourrait débuter ». Pour Driessen, cette formulation est éloquente : « À mon avis, c’est le signe qu’il ne sera pas titulaire », analyse-t-il dans le podcast Kick-Off.

Selon lui, jeter Memphis dans la fosse aux lions dès l’entame du Mondial serait imprudent : « La compétition ne se résume pas au match contre le Japon. On peut tout simplement commencer avec Donyell Malen. Il doit lui aussi préserver sa confiance. »

« Ce serait une erreur de le laisser sur le banc dès maintenant ; cela pourrait entamer sa confiance, or nous aurons sans doute encore besoin de lui plus tard dans la compétition », insiste Driessen à l’attention de Koeman.

Verweij abonde dans le sens de son collègue au sujet de Memphis : « D’abord, on risque de brûler les étapes avec lui, car il n’a pas beaucoup joué ces derniers temps », rappelle l’observateur de l’équipe nationale en référence aux deux mois d’absence de l’attaquant du Corinthians, blessé.

« De plus, tu porterais un coup énorme à la confiance de Malen si tu le laisses de côté maintenant. Et troisièmement : en tant que sélectionneur, tu donnerais aussi l’impression de paniquer si tu plaçais soudainement Memphis en attaque », estime Verweij, qui pense lui aussi que Malen devrait occuper le poste d’avant-centre dimanche soir contre le Japon.

Malen n’a certes pas brillé lors des rencontres amicales contre l’Algérie (défaite 0-1) et l’Ouzbékistan (victoire 2-1), mais l’attaquant de l’AS Rome devrait tout de même être aligné d’entrée au Dallas Stadium d’Arlington.