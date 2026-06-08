Koeman s’inquiète d’un point faible au sein de l’équipe nationale néerlandaise, mais garde espoir

Après la victoire 2-1 des Pays-Bas sur l’Ouzbékistan, Ronald Koeman a exprimé son insatisfaction concernant le manque de réalisme de ses attaquants. « C’est un peu frustrant », a déclaré le sélectionneur à la NOS. « En première mi-temps, on a eu deux ou trois occasions très nettes : Summerville qui contrôle mal alors qu’il partait seul au but, puis Malen qui se présente seul face au gardien. »

« C’est un peu un casse-tête », tempête le sélectionneur face aux occasions manquées de son équipe. « Aujourd’hui encore, on a eu deux ou trois occasions en or en première mi-temps. Summerville a mal contrôlé un ballon, sinon il se serait retrouvé seul face au gardien. Donyell Malen était seul devant le but. »

« Nous nous créons des occasions, mais nous avons du mal à conclure. Du coup, nous ne parvenons pas à tuer le match plus tôt et nous risquons de concéder un match nul malheureux. » L’Ouzbékistan a d’ailleurs égalisé 1-1 dans le temps additionnel, peu après le carton rouge direct infligé à Guus Til pour une main. In extremis, Cody Gakpo a transformé un penalty, permettant ainsi aux Oranje de s’imposer.

Interrogé par le journaliste Jeroen Stekelenburg sur les ajustements possibles, Koeman répond : « Nous pourrions parfois changer de côté plus souvent pour offrir à Cody des situations de un contre un. »

« Depuis le banc, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Il faut juste conserver la confiance. Sur les deux derniers matchs, on devrait convertir au moins trois ou quatre occasions. Restons optimistes : nous y parviendrons dimanche », espère Koeman, qui promet un match explosif pour l’entrée en lice de la Coupe du monde contre le Japon.

Stekelenburg insiste et demande à Koeman s’il va « taper du poing sur la table » après cette performance décevante. « Taper du poing sur la table… », répond le sélectionneur en riant. « On ne peut que leur dire qu’ils doivent se montrer encore plus incisifs devant le but. Le point positif, c’est que l’on se crée des occasions. Sinon, on penserait vraiment que c’est un casse-tête. »

« Mais ce n’est pas le cas : nous possédons pourtant les qualités pour marquer. Cela n’a pas fonctionné, et c’est le principal bémol de ces deux matchs », conclut Koeman, pointant du doigt le talon d’Achille des Pays-Bas après les rencontres face à l’Algérie et l’Ouzbékistan.