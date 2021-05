"Koeman n’a pas tellement de personnalité", Luis Suarez dézingue le Barça

Dans une interview post-titre, Luis Suarez n’a pas été tendre avec Josep Bartomeu et Ronald Koeman.

C’est un sacré pied de nez qu’a réalisé Luis Suarez cette saison. Poussé vers la sortie par l’ancienne direction du FC Barcelone et par Ronald Koeman, l’attaquant uruguayen a pourtant bien été celui qui a soulevé la coupe de champion d’Espagne, samedi. Dans un final haletant avec le Real Madrid, l’Atlético Madrid n’a pas flanché et a déjà les pronostics. A l’image de son buteur.

Incapable de marquer en Ligue des Champions, Luis Suarez a été ô combien important dans la quête de la Liga, lui qu’on annonce fini après avoir été poussé dehors par le Barça. Moins d’un an après, il a prouvé qu’il restait un incroyable buteur et il ne s’est pas fait prier pour envoyer quelques tacles bien sentis à son ancien club. S’il assure qu’il portera toujours le Barça dans son coeur, ce ne risque pas d’être le cas de Josep Maria Bartomeu, l’ancien président des Blaugrana.

"Il a tout dit dans la presse au lieu de m'appeler personnellement et de me dire qu'il ne voulait pas de moi. Pourquoi ne pas me le dire directement? On le sent quand on n'est pas utile au club..", a déclaré Suarez au micro de la radio Cope.

N’ayant coûté "que" 7 millions d’euros à l’Atlético Madrid, Luis Suarez aura quoi qu’il arrive rentabiliser son passage chez les Colchoneros. Une équipe où il a pu évoluer sous les ordres de Diego Simeone, un coach à la mentalité de gagnant comme peut l’avoir l’attaquant. Un trait de caractère qu’il ne semblait pas avoir trouvé chez Ronald Koeman durant les quelques semaines passées en commun. Il décrit l’entraineur néerlandais comme quelqu’un qui "n’a pas tellement de personnalité".

"Il n’avait pas besoin de me dire qu’il ne m’aimait pas.. Les ordres venaient d’en haut", a également ajouté Suarez.

Même un an après, la rupture ne semble pas encore totalement acceptée par Luis Suarez et c’est compréhensible. Au Barça pendant six ans, il y a tout gagné et avait encore rendu de fiers services durant sa dernière années. Mais le football reste un business et l’ancien de Liverpool l’a appris à ses dépends.