L’ancien sélectionneur des Pays-Bas, Patrick Kluivert, a exprimé son intérêt pour le championnat professionnel saoudien Roshen tout en regrettant de ne pas avoir pu poursuivre son aventure avec l’équipe d’Indonésie, éliminée des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Âgé de 49 ans, il avait pris les commandes de la sélection indonésienne à un moment crucial l’an dernier et dirigé l’équipe durant les éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde.

Bien qu’il ait mené les siens jusqu’au quatrième tour (barrages asiatiques), il s’est finalement incliné face à l’Arabie saoudite et à l’Irak.

« Mes expériences d’entraîneur précédentes ont été formidables », a-t-il déclaré à Koora. « Je pense qu’Adana a fait un très bon travail dans le choix des joueurs et de la composition de l’équipe. Ce fut une expérience formidable en Turquie ; nous avons obtenu de très bons résultats contre de grandes équipes, ce qui est vraiment unique. »

Il a ajouté : « Mon passage en Indonésie a été très positif. Malgré la non-qualification pour la Coupe du monde, j’aurais aimé rester plus longtemps à la tête de la sélection pour bâtir un projet solide. »

Interrogé sur un éventuel engagement dans la région, et plus précisément au sein de la Saudi Pro League, il a répondu : « Le championnat saoudien représente bien sûr une opportunité majeure et séduisante pour tout entraîneur. De nombreux joueurs de renom s’y sont déjà exilés. Si l’occasion de travailler en Arabie saoudite se présente, je resterai toujours à l’écoute des propositions. »

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Interrogé sur un éventuel départ de ses fils en Arabie saoudite, il a répondu avec prudence : « Shain n’a que 18 ans, c’est encore un peu tôt pour lui. En revanche, pour Justin et Robin, cela pourrait devenir une option dans un avenir proche. Si une opportunité se présente en Arabie saoudite, ce serait évidemment une excellente porte de sortie. D’ailleurs, de nombreux joueurs s’y sont déjà engagés. »

Kluivert est le père de quatre fils : Shain, qui évolue dans l’équipe junior du FC Barcelone, Justin, sous les couleurs de Bournemouth, Robin, à l’Olympique de Marseille, et Quincy, actuellement sans club.

L’ancienne star néerlandaise a déjà dirigé les sélections de Curaçao (de mars 2015 à juin 2016) et de l’Indonésie (de janvier à octobre 2025), ainsi que celles des Pays-Bas et du Cameroun en tant qu’adjoint (respectivement d’août 2012 à juillet 2014 et d’août 2018 à juillet 2019). (août 2018 – juillet 2019), puis a dirigé le club turc d’Adana Demirspor (juillet – décembre 2023).

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